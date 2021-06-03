"TSK, harekat bölgelerinde çevreye zarar veriyor" iddialarına yalanlama
"Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgelerinde yol yapım çalışmaları sırasında ağaçları kestiğine" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
"Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgelerinde yol yapım çalışmaları sırasında ağaçları kestiğine" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı, söz konusu iddiaların kahraman Mehmetçiğin terör gruplarına karşı başarı ile yürüttüğü operasyonları gölgelemek ve olumsuz algı yaratmak amacıyla ortaya atıldığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bazı basın yayın organlarında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak kuzeyindeki harekat alanlarındaki yol yapım çalışmaları sırasında ağaçları kestiği ve çevreye zarar verdiğine" yönelik iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, geçmişte olduğu gibi bugün de yürüttüğü bütün faaliyetlerde çevre ve tabiat varlıklarının zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterdiğini vurgulayan kaynaklar, "Söz konusu iddialar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin asil milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan terör gruplarına, oluşumlarına karşı başarı ile icra ettiği operasyonları gölgelemek ve olumsuz algı yaratmak amacıyla yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.
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