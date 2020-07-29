TSK Kafkaslar’da: Bakû ile askeri dayanışma

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Iğdır’ın Aralık ilçesinden Nahçıvan’a giren Türk birlikleri, bölgede Azerbaycan birlikleriyle manevra gerçekleştirdi. Türk birliklerinin Nahçıvan’a girişi bazı sosyal medya hesapları tarafından da “Türk askeri geldi” şeklinde yansıtıldı. Nahçivan’a giren Türk birliğinin üç tugay düzeyinde olduğu dile getirildi. Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, Ermenistan ve diğer bölge ülkelerine yönelik kapsamlı bir mesaj vermeyi amaçlayan tatbikatın devamının, Nahçivan’da olduğu gibi hava ve kara unsurlarının katılımıyla gerçekleştirileceği öğrenildi. Bu amaçla, Azerbaycan’a gerekli askeri personelin Türkiye’den gönderildiği dile getirildi. Plana göre, tatbikatlar 1-5 Ağustos tarihleri arasında Bakü ve Nahçıvan’da kara birliklerinin katılımıyla yapılacak. 10 Ağustos’a kadar is, Bakü, Nahçıvan’ın yanı sıra; Türk ve Azerbaycan ordularının kara ve hava birlikleriyle Gence, Kürdemir ve Yevlah’ı içeren geniş çaplı tatbikatlar gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE’YE MESAJ

Türkiye, Tovuz’a yönelik saldırıda şehit olan Tümgeneral Haşimov Polad’ın nokta hedefiyle vurulmasını, kendisine yönelik bir mesaj olarak algılıyor. Bakü -Tiflis-Ceyhan Boru Hattı’nın, Ermeni sınırına en yakın Tovuz’dan geçmesi de bu kapsamda değerlendirilirken, General Haşimov’un Türkiye’de askeri eğitim gördüğü biliniyor.

ERİVAN TEPKİLİ



Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatını provokasyon olarak niteledi. Sputnik’in Ermenistan Dışişleri’ne dayandırdığı haberine göre, sözcü ortak tatbikata tepki gösterdi. “Ermenistan-Azerbaycan sınırında önceki günkü çatışmalarda bir Ermeni askerinin öldüğü gün yapılan tatbikat açıklamasının uluslararası arabulucuların barış sürecini yeniden başlatma çabalarını engellediğini” savundu.

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rus medyasına yaptığı açıklamada, geçmişte Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun istikrara kavuşturulmasında Moskova’nın önemli, yapıcı bir rol oynadığını söyledi.