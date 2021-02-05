TSK’deki sahte kan durdurucu skandalı

05 Şubat 2021 Cuma, 06:00

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, TSK’nin kanama durdurucu olarak kullandığı belgesiz ve sahte tıbbi ürünleri sordu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Tedarik bakanlığımızca gerçekleştirilmemiştir” diyerek sorumluluğu ihaleyi yapan Savunma Sanayii Başkanlığı’na (SSB) attı.

Akar’ın yanıtını eleştiren Emir, “Söz konusu tedarikin SSB tarafından yapıldığını biz zaten söylüyoruz. MSB’nin sahte ve belgesiz ürünlerin kullanımına nasıl onay verdiğini soruyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet, Sağlık Bakanlığı’nın “işe yaramayacağı” ve “yan etkileri nedeniyle sahada kullanılmasının uygun olmayacağı” uyarılarına karşın Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) talebiyle 15 bin adet “kanama durdurucu ürün” alındığını kamuoyuna duyurmuştu.

‘KİM ONAY VERDİ?’

Sağlık Bakanlığı’nın “operasyon bölgesinde işe yaramaz” uyarısına rağmen askerin ilkyardım çantasına 15 bin adet belgesiz ve ruhsatsız kanama durdurucunun nasıl konulduğu sorusunun yanıtsız kaldığını belirten Emir, “Buna kimler onay verdi? Testleri yapılmamış taklit bir ürün hem Kara Kuvvetleri Komutanlığı hem de Özel Kuvvetleri Komutanlığı envanterine nasıl ve hangi yolla girmiştir? MSB, bir an önce TSK’ye sahte ürün veren, askerin hayatını tehlikeye atan firmaları kimlerin koruduğunu ortaya çıkaracak soruşturmaları başlatmalı” diye konuştu.