TTB: 5 sağlık çalışanı daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

01 Eylül 2020 Salı, 11:19

Türk Tabipler Birliği (TTB) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir haftada 5 sağlık personelinin daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

TTB'nin paylaşımında, "Söz bitti. Beş sağlık çalışanını daha Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yitirdik. Sözcüklerin tam anlamıyla canla başla mücadele ediyoruz ve..." denildi.

Yaşamını yitirenler şöyle: Hemşire Şenay Şahin,Doktor Muhannad Mushavah, ambulans şoförü Hasan Aslan, Erzurum Şehir Hastanesi temizlik işçisi Kerim Koçoğlu, Dr. Nevruz Erez.

Şanlıurfa'da Göçmen Sağlığı Merkezinde görev yapan Suriyeli Doktor Muhannad Mushavah hayatını kaybetti.

Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis Hizmetleri'nde ambulans şoförü olan Hasan Aslan (42), koronavirüs tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aslan'ın cenazesi, Çankırı Sarıbaba Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kayseri Develi Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan hemşire Şenay Şahin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Haberi duyuran Ankara Tabip Odası şu ifadeleri kullandı:

''#Ölüyoruz Her gün bir sağlık emekçisinin vefat haberini alıyoruz! Kayseri Develi Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarından Hemşire Şenay Şahin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı diliyoruz. Sizleri unutmayacağız!''

Erzurum Şehir Hastanesi temizlik personellerinden Kerim Koçoğlu Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesinde çalışan, Iğdır Eski İl Sağlık Müdürü Dr. Nevruz Erez de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi





