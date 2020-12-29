TTB açıkladı: 310 sağlık emekçisi yaşamını yitirdi

29 Aralık 2020 Salı, 21:58

İlk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan bu yana 310 sağlık emekçisi yaşamını yitirdi. TTB tarafından yapılan açıklamada, ''Öfkeliyiz çünkü ölüyoruz'' denildi.

TTB tarafından yapılan açıklama şöyle:

''Öfkeliyiz; Çünkü Tükendik! Çünkü şu ana dek 310 sağlık çalışanı başkalarının canını kurtarmaya çalışırken kendi canından oldu. Öfkeliyiz çünkü ölüyoruz.''