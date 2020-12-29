TTB açıkladı: 310 sağlık emekçisi yaşamını yitirdi
Türk Tabipleri Birliği (TTB) koronavirüs salgınında 310 sağlık emekçisinin yaşamını yitirdiği duyurdu. TTB tarafından yapılan açıklamada, ''Şu ana dek 310 sağlık çalışanı başkalarının canını kurtarmaya çalışırken kendi canından oldu'' ifadeleri kullanıldı.
İlk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan bu yana 310 sağlık emekçisi yaşamını yitirdi. TTB tarafından yapılan açıklamada, ''Öfkeliyiz çünkü ölüyoruz'' denildi.
TTB tarafından yapılan açıklama şöyle:
''Öfkeliyiz; Çünkü Tükendik! Çünkü şu ana dek 310 sağlık çalışanı başkalarının canını kurtarmaya çalışırken kendi canından oldu. Öfkeliyiz çünkü ölüyoruz.''
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