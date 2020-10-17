TTB duyurdu: Bir doktor daha yaşamını yitirdi

17 Ekim 2020 Cumartesi, 16:06

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul'da işyeri hekimi olarak çalışan doktor Salih Kanlı'nın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

TTB, virüs nedeniyle vefat eden Kanlı'nın ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı diledi.