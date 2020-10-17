TTB duyurdu: Bir doktor daha yaşamını yitirdi
Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul'da işyeri hekimi olarak çalışan doktor Salih Kanlı'nın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul'da işyeri hekimi olarak çalışan doktor Salih Kanlı'nın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
TTB, virüs nedeniyle vefat eden Kanlı'nın ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı diledi.
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