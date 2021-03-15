TTB İkinci Başkanı Ökten, salgın koşullarındaki tıp eğitimini değerlendirdi

15 Mart 2021 Pazartesi, 04:00

Salgın koşullarındaki tıp eğitimine ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Ökten, tıp eğitiminin “uygulamalı eğitimle beceri kazandırmaya dayalı olduğunun” altını çizerek şöyle konuştu: “Beceri kazanmaya yönelik eğitim, staj programları kapsamında planlanmaktadır. Covid-19 pandemisi nedeniyle Nisan 2020’den itibaren stajların da yaygın olarak çevrimiçi yapıldığı bilgisine sahibiz. 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde son sınıfta olan intern hekimler ortalama 2-3 stajlarını yüz yüze yapamadan mezun oldu. 5. sınıfta olanlar geçen dönemin ikinci yarısı ile bu dönemin ilk yarısındaki intern eğitimi ile ilgili uygulamalara katılamadılar.”

BİR ÇABA YOK

Aynı şekilde 4. sınıfta olan öğrencilerin de geçen dönemin ikinci yarısındaki iki büyük anabilim dalı uygulamalarının ve bu dönemin ilk yarısında da 5. sınıfın staj uygulamalarının uygun bir biçimde yapılamadığına işaret eden Ökten, “Bu dönemin ikinci yarısında da staj uygulamalarının yapılmasını hedefleyen herhangi bir çaba bulunmamaktadır” dedi.

ASGARİ STANDART YOK

Türkiye’de toplam 125 tıp programı yürütüldüğü bilgisini de veren Ökten, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vakıf üniversitelerindeki 36 programdan yalnızca 6’sı, devlet üniversitelerindeki 89 programdan da 35’i, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından akredite edilmiştir. Başka bir ifadeyle ülkemizde tıp programlarından vakıf üniversitelerindekilerin yüzde 84.6’sı, devlet üniversitelerindekilerin de yüzde 60.2’sinin asgari standartları taşıyıp taşımadıkları bilinmemektedir.”

12 TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ ALMIYOR

Tıp fakültelerinin sayısını artırmanın değil, var olan programları asgari standartları taşır hale getirmenin önemli olduğunun altını çizen Ökten, Türkiye’deki 12’sinin henüz öğrenci almadığını vurguladı. Ökten, ayrıca 14 tıp fakültesinde de eğitimin bir kısmı ya da tamamının başka bir tıp fakültesinde yürütüldüğüne dikkat çekti. Ökten, “Konunun bütün bileşenleri, zaman kaybetmeden bir araya gelerek bilimsel ve toplum yararına bir çözüm getirmelidir. 2020-2021 eğitim-öğretim döneminin ikinci yarısından başlanarak, sorunların çözümü için taraf olunmalıdır” dedi.