TTB: Pandemi önlemlerinde yaş ayrımcılığına son verilmeli
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada 65 yaş üstüne uygulanan kısıtlamaların bilimsel bir temelinin olmadığı belirtildi. Açıklamada, “Her gün yalnızca 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilme izni verilmesi tıbben doğru değil. Güneş sabahları 6’ya doğru doğmakta, akşam 8’den sonra batmaktadır. 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımızın sağlıklarının daha fazla olumsuz etkilenmesini önlemek için, bütün kısıtlamalar ivedi olarak kaldırılmalıdır” denildi.
Türkiye’de 7 milyonun üzerinde 65 yaş üstü yurttaş bulunuyor. Koronavirüs sürecinde 71 gün evde tutulan 65 yaş üzerine getirilen saat 10.00 - 20.00 arasındaki sokağa çıkabilme kısıtlaması yurttaşların tepkisine neden oluyor.
Uzmanlar, bu yaş grubuna getirilen kısıtlamanın çok uzun sürmemesi ve bu grupta yer alan yurttaşlarımızın beden ve ruh sağlıklarının da gözetilmesi gerektiğini belirterek “Pandemi önlemlerinde yaş ayrımcılığına son verilmeli” diyorlar.
Kısıtlamaya tepki gösteren eski Bezmi Âlem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Klinik Şefi Dr. Nurettin Unur (73), “Mart, nisan, mayıs haziran pandemiyi dünyadan takip eden bizler salgında hastane yükünün artması problemi nedeniyle her zorluğa katlandık. Ancak işyerlerinin açılmasından sonra bizim kısıtlılığımızın saat 20.00 den sonra devam ettirilmesi olacak iş değil” dedi.
‘DOĞRU BİLGİLENDİRME ÖNEMLİ’
Bu yaş grubunun gündüz önemli işleri için dışarı çıktığını ancak yaşam için yürüyüş aktivitelerini güneş battıktan sonra yapmalarının sağlık için uygun olduğunu söyleyen Unur, “Şu sıralar kısıtlaması olmayan kişilerin yasak olan her şeyi yaptıklarını üzüntü ile izliyoruz. Kısıtlamaların yaş sınırı olamaz olmamalı. Yasak ve kısıtlamalarda kolaycılığa kaçıp yaş sınırı koymak insan haklarına aykırı bir davranış. Bu insanları kısıtlamalarla yaşama küstürmek, hasta etmek özgürlüklerini kısıtlamak insanlık suçudur” diye konuştu.
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