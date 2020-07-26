TTB: Pandemi önlemlerinde yaş ayrımcılığına son verilmeli

26 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

Türkiye’de 7 milyonun üzerinde 65 yaş üstü yurttaş bulunuyor. Koronavirüs sürecinde 71 gün evde tutulan 65 yaş üzerine getirilen saat 10.00 - 20.00 arasındaki sokağa çıkabilme kısıtlaması yurttaşların tepkisine neden oluyor.

Uzmanlar, bu yaş grubuna getirilen kısıtlamanın çok uzun sürmemesi ve bu grupta yer alan yurttaşlarımızın beden ve ruh sağlıklarının da gözetilmesi gerektiğini belirterek “Pandemi önlemlerinde yaş ayrımcılığına son verilmeli” diyorlar.

Kısıtlamaya tepki gösteren eski Bezmi Âlem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Klinik Şefi Dr. Nurettin Unur (73), “Mart, nisan, mayıs haziran pandemiyi dünyadan takip eden bizler salgında hastane yükünün artması problemi nedeniyle her zorluğa katlandık. Ancak işyerlerinin açılmasından sonra bizim kısıtlılığımızın saat 20.00 den sonra devam ettirilmesi olacak iş değil” dedi.

‘DOĞRU BİLGİLENDİRME ÖNEMLİ’

Bu yaş grubunun gündüz önemli işleri için dışarı çıktığını ancak yaşam için yürüyüş aktivitelerini güneş battıktan sonra yapmalarının sağlık için uygun olduğunu söyleyen Unur, “Şu sıralar kısıtlaması olmayan kişilerin yasak olan her şeyi yaptıklarını üzüntü ile izliyoruz. Kısıtlamaların yaş sınırı olamaz olmamalı. Yasak ve kısıtlamalarda kolaycılığa kaçıp yaş sınırı koymak insan haklarına aykırı bir davranış. Bu insanları kısıtlamalarla yaşama küstürmek, hasta etmek özgürlüklerini kısıtlamak insanlık suçudur” diye konuştu.