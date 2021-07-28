TTB, toplum bağışıklık için sağlanması gereken aşılama oranını açıkladı
Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) düzenlediği yayında, toplum bağışıklığının sağlanması için yapılması gerekenleri ve varyantlara karşı alınması gereken önlemleri değerlendirdi. Yayında, delta varyantına karşı uyarıda bulundu.
TTB Pandemi Çalışma Grubu’nun haftada bir kez olmak üzere düzenli yayımladığı “Pandemide Merak Ettiklerimiz” programının 16’ncısında Pandemi Çalışma Grubu üyesi Dr. Nasır Nesanır konuk oldu.
DELTA HIZI YÜZDE 225 ARTIRDI
Son haftalarda vaka ve ölümlerdeki artışın ardında Delta varyantının olduğunu ileri süren Nesanır, önlemler alınmaz, aşılama süreci hızlanmazsa önümüzdeki süreçte baskın varyantın Delta olacağını vurguladı. Nesanır, aşılama oranının düşük olduğu ülkelerde varyantın ölümleri artırdığına değinerek Delta varyantının virüsün ilk halinden yüzde 225 daha hızlı yayıldığını sözlerine ekledi.
TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK İÇİN AŞILAMA ORANI
Delta varyantına karşı toplumsal bağışıklığı kazanmamız için toplumun en az yüzde 80-85’inin iki doz aşı olması gerektiğini belirten Nesanır, aşılanmamış insanların, özellikle gençler ve çocukların risk altında olduğunu söyledi. Nesanır, varyantlara karşı ciddi önlemler alınmadığı takdirde bu virüslerin yerel salgınlara da neden olacağını söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.
Nesanır, konuşmasında şu konuların altını çizdi:
- Aşılamanın yüksek olduğu ülkeler temel alınarak Delta varyantının ölümlere daha az yol açtığını söylemek büyük bir hata olacaktır.
- Aşılama oranının yüksek olduğu ülkelerde ölüm ve vaka sayıları düşükken; aşılama oranının düşük olduğu ülkelerde vaka ve ölüm sayıları yüksektir.
- Araştırmalar, delta varyantıyla mücadelede aşının en önemli araçlardan biri olduğunu göstermektedir.
- Delta varyantı, virüsün ilk halinden daha hızlı yayılarak insan vücudunda 18 gün kalabilmektedir.
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