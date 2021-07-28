TTB, toplum bağışıklık için sağlanması gereken aşılama oranını açıkladı

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 14:46

TTB Pandemi Çalışma Grubu’nun haftada bir kez olmak üzere düzenli yayımladığı “Pandemide Merak Ettiklerimiz” programının 16’ncısında Pandemi Çalışma Grubu üyesi Dr. Nasır Nesanır konuk oldu.

DELTA HIZI YÜZDE 225 ARTIRDI

Son haftalarda vaka ve ölümlerdeki artışın ardında Delta varyantının olduğunu ileri süren Nesanır, önlemler alınmaz, aşılama süreci hızlanmazsa önümüzdeki süreçte baskın varyantın Delta olacağını vurguladı. Nesanır, aşılama oranının düşük olduğu ülkelerde varyantın ölümleri artırdığına değinerek Delta varyantının virüsün ilk halinden yüzde 225 daha hızlı yayıldığını sözlerine ekledi.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK İÇİN AŞILAMA ORANI

Delta varyantına karşı toplumsal bağışıklığı kazanmamız için toplumun en az yüzde 80-85’inin iki doz aşı olması gerektiğini belirten Nesanır, aşılanmamış insanların, özellikle gençler ve çocukların risk altında olduğunu söyledi. Nesanır, varyantlara karşı ciddi önlemler alınmadığı takdirde bu virüslerin yerel salgınlara da neden olacağını söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Nesanır, konuşmasında şu konuların altını çizdi: