TTB uyardı: "Salgında sert bir dalgayla karşı karşıya kalabiliriz"

04 Mart 2021 Perşembe, 08:19

Vaka sayısında yeniden ocak ayı başındaki tabloya dönüldüğünü belirten uzmanlar, Sağlık Bakanlığı’nın “İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı” haritasına göre, vakaların ülke nüfusunun yüzde 78’ini oluşturan 59 ilde arttığını ifade ediyor. Uzmanlar ayrıca, günlük vaka sayılarındaki hızlı artışa da dikkat çekiyor.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, vaka artışı nedeniyle önlem alınması gereken bir süreçte normalleşme adımlarının atılmasının doğru olmadığını vurguladı. Vaka sayılarında son haftalarda ciddi bir yükselme eğiliminin olduğuna işaret eden Fincancı, “Özellikle de test sayısındaki düşüşle beraber vaka sayılarının tam tersi oranda arttığını gördük. Bu koşullar devam ederse ve bir önlem alınmazsa çok daha sert bir dalgayla karşı karşıya kalacağız” uyarısında bulundu.

TAKİBİ YAPILAN TEMASLI SAYISI DÜŞÜK

“Sağlık Bakanlığı, pandeminin birinci yılında yerellerle ilgili gelişmeleri ve vaka sayılarını dahi yeni paylaştı” diyen TTB Başkanı Fincancı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bütün zorunlu üretimleri durdurarak tam kapanma önerdik ama uygulamadılar. Yeni normalleşme açıklaması da tümüyle ekonomik kaygılara dayanıyor aslında. Ayrıca, test sayısının da hâlâ çok düşük olduğunu söylemek gerekiyor. Görüyoruz ki temaslılar bildirilmiyor ve Sağlık Bakanlığı da olası temaslıları değerlendirerek kaynağa yönelik tarama gerçekleştirme konusunda yetersiz.”

İKİNCİ DOZ İKİ MİLYON KİŞİYE UYGULANDI

Mutasyonun hızla yayıldığına da dikkat çeken Fincancı, “Karadeniz’de vaka sayıları çok yüksek ve bu önemli ölçüde mutasyondan kaynaklı. Aşılama hızımız da çok yetersiz ve toplumun şu an sadece yüzde ikisi salgından korunabilir durumda. Aşının ikinci dozu yapılan insan sayısı henüz 2 milyon civarında” dedi.

KARADENİZ’DE MUTANT VİRÜS HIZLA YAYILIYOR

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, vakaların yükselmesinde İngiliz varyantı mutant virüsün etkili olduğunu söyledi. Vaka sayılarının yüksek seyrettiği bölgede komşu illerin de bu durumdan etkilendiğini belirten Prof. Dr. Aydın, “Karadeniz’de sayıların yüksek olmasıyla, son haftada komşu illerimizin de yanımıza çekildiğini, yükseldiğini gördük. Amasya, Tokat, Gümüşhane gibi şehirlerde de sayılarda ciddi artış oldu. Bunun önlemi alınmazsa ülkemizin diğer bölgelerine de yayılabileceği unutulmamalıdır” dedi.