TTB ve Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine ilişkin açıklama
Bahçeli'nin TTB'yi hedef alan sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu'ndan hekimlere destek açıklaması geldi. TTB'den yapılan açıklamada ise Bahçeli'nin "kapatılsın" şeklindeki çağrısına, "Hekim camiasından korkunç bir tepki var" denildi.
Türk Tabipler Birliği'ni, "Korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik 'Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz' eylemi haince bir tertiptir" sözleriyle hedef alarak, "kapatılsın" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepkiler gelmeye başladı.
Bahçeli'nin TTB'yi hedef alan açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hekimlere destek ve teşekkür açıklaması geldi. Kılıçdaroğlu resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgınıyla mücadelenin ön safında yer alıp, gece-gündüz demeden, sevdiklerine hasret kalarak halk sağlığı için çalışan tüm sağlık emekçilerine, onların haklarını her ortamda savunan Türk Tabipleri Birliği'ne şükran borçluyuz. İyi ki varsınız!" dedi.
TTB YARIN AÇIKLAMA YAPACAK
Devlet Bahçeli’nin TTB’nin kapatılması çağrısının ardından TTB Merkez Konseyi toplantı kararı aldı.
TTB Başkanı Sinan Adıyaman, “Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak toplantı yapıyoruz. Yarın (17 Eylül) bir açıklama yağacağız. Hekim camiasında korkunç bir tepki var” ifadelerini kullandı.
TTB'YE DESTEK YAĞDI
Bahçeli'nin hedef aldığı TTB'ye sosyal medyadan destek geldi. Twitter’dan da binlerce kişi 'İyikiTTBvar' etiketine yaptığı paylaşımlarda TTB'nin yalnız olmadığını vurguladı.
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