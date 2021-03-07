TTB'den kritik uyarı: Yüzde 100'e kadar arttı
TTB, son bir hafta içerisinde çok yüksek riskli il sayısının 17’den 26’ya çıktığını, çoğu ilde vakalarda yüzde 50 ile yüzde 100 arası artış olduğunu bildirdi.
1 Mart itibariyle kontrollü normalleşmeye geçilirken, Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) bu sürece ilişkin önemli bir uyarıda bulunuldu.
TTB'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Son bir hafta içerisinde çok yüksek riskli il sayısı 17'den 26'ya çıktı. Çoğu ilimizde vakalarda yüzde 50-yüzde 100 arası artış var.
Bir yılı geride bıraktığımız Pandemiye karşı yaygın testle taramaya dayalı etkili bir stratejimiz yok. Pandemi yönetilemiyor, bedelini toplum olarak ödüyoruz" ifadelerini kullandı.
İşte o veriler:
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