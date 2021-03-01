TTB'den 'normalleşme' uyarısı!
Türk Tabipleri Birliği (TTB), normalleşme adımları konusunda uyarılarda bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''İlleri mavi-sarı-turuncu-kırmızı diye sınıflandırdık. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam 21.00 sabah 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması sürecek. Restoran, kafetarya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecektir'' ifadelerini kullandı.
TTB'nin, sosyal medya hesabından, ''Eski 'normale' dönme koşullarını göremiyoruz'' diyerek şu paylaşım yapıldı:
''Yapılan test sayıları düşerken yeni vaka sayısı 6 binlerden 9 binlere çıktı. Aşılama oranımız ve hızımız ise çok düşük. Mutant virüs vakaları giderek artıyor. Eski “normale” dönme koşullarını göremiyoruz.''
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