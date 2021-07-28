TTB'den Rektör Kızılay'a 'Hipokrat Andı' tepkisi

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 17:54

Sakarya Üniversitesi’nde tıp fakültesi mezunlarına okutulan Hipokrat Yemini’nden “cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılamayacağına” yönelik bölümün çıkarılmasının ardından İnönü Üniversitesi de benzer bir adım attı. Yemini “sapkınlık” olarak değerlendiren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “toplum ve aile değerlerini korumak adına yemin metinlerinin üniversite senatosunun onayından geçtikten sonra mezun öğrencilere okutulacağını” söyledi.

TTB'den yapılan açıklamada Kızılay'ın açıklamalarına tepki gösterilerek kınandı. TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İnönü Üniversitesi Rektörü'nün evrensel Hekimlik Andı'nı “sapkınlık” diyerek değiştirme niyetini öğrenmiş bulunuyoruz. Hekimliğin evrensel ve etik değerleriyle bağdaşmayan bu sözleri kınıyor ve rektör hakkında soruşturma açılması için girişimlerde bulunacağımızı bildiriyoruz" denildi.