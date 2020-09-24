TTB’den Rutkay Aziz’e törenli teşekkür
Türk Tabipleri Birliği (TTB), 27. Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü, TTB’ye ve tüm sağlık emekçilerine ithaf eden sanatçı Rutkay Aziz için tören düzenledi.
27’nci Altın Koza Film Festivalinde ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’nedeğer görülen usta oyuncu Rutkay Aziz ödülünü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kapatılması çağrısında bulunduğu TTB’ye ve tüm sağlık emekçilerine adadı.
Rutkay Aziz'in ödülü kendilerine adamasının ardından TTB, bu akşam, Aziz’e teşekkürlerini sunmak için İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında bir tören düzenledi.
"SİZ ONURU BENDEN ÇOK DAHA FAZLA HAK EDİYORSUNUZ"
Törende konuşan Aziz, “Bu birliktelik bana yeni bir ödül gibi geldi. Hepinize teşekkür ederim. Siz onuru benden çok daha fazla hak ediyorsunuz. Onlar geldikleri gibi gidecekler. Sizler sağlık emekçileri de insanların yaşaması için mücadele veren sanat yapan insanlarsınız” dedi.
"SAĞLIK EMEKÇİLERİNE MORAL OLDUNUZ"
Aziz konuşmasının ardından getirdiği ödülü TTB Başkanı Sinan Adıyaman’a verdi. Adıyaman’da törenin ardından sosyal medyadan, “Sevgili Üstad bizi ortak ettiniz ödülünüze. Çok teşekkürler. Sağlık emekçilerine moral oldunuz...” paylaşımında bulundu.
MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI, AZİZ'İ HEDEF ALMIŞTI
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Altın Koza Film Festivali'nde aldığı ödülü Türk Tabipleri Birliği'ne adayan oyuncu Rutkay Aziz'i hedef almıştı.
"Bozacının şahidi şıracıdır!" diyen Ulvi, "Rutkay Aziz'in aldığı onur ödülü kocaman bir muamma...Üstelik mezkur ödülünü Tabipler Birliğine adamış...Sanıyorum Liderimize tarizle nispet yapıyor! Yani halt ediyor, kendini kandırıyor! Bitmediler gitti! Rutkay Bey onur devredilmez. TTB kapatılsın..." şeklinde konuşmuştu.
MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen hafta TTB'yi hedef almış, "kapatılması gerektiğini" söylemişti. Bahçeli'nin bu çıkışı muhalefet ve pek çok kesimden tepki almıştı.
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