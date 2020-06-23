TTB'den savunmanın yürüyüşüne sosyal mesafeli destek

23 Haziran 2020 Salı, 15:50

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, “TBMM’yi, Cumhurbaşkanlığı’nı, Hükümeti ve İçişleri Bakanlığı’nı salgın gerçeğine uygun davranmaya, ciddiyete ve sorumluluğa davet ediyoruz” çağrısıyla TTB Genel Merkezi’nde bir basın açıklaması gerçekleşti.

TEPKİLERE YOL AÇABİLECEK KONULARDAN VAZGEÇİLMELİ

TTB’nin açıklamasında “Covıd-19 salgını bütün ağırlığı ile devam ediyor. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 9 milyonu aşmış, ülkemizde son 24 saatte bin 212 yurttaşımızda PCR testi pozitif çıkmış, yoğun bakım ünitelerinde yatan hasta sayımız 846’ya ulaşmış durumda. Toplumsal dayanışmanın öne çıkması gereken salgın günlerinde hukuksuz- kışkırtıcı, demokratik kurumların sesini kısmayı hedefleyen ve doğal olarak toplumsal tepkilere yol açabilecek ‘yasa tasarılarının’ gündeme taşınmasından vazgeçilmelidir” denildi.

Açıklamanın devamında, “Salgın sürecini yönetmekten sorumlu Sağlık Bakanı ve Bakanlığın Bilim Kurulu da bu gelişmelere dair tutumunu ve önerilerini açıklamalıdır. Covıd-19 salgını, tedavi ihtiyacı duyan hastaların bir sağlık problemi olmaktan çok daha öte toplumsal bir sorundur. Bu nedenle bilimsel, bütünlüklü, kapsayıcı bir programla ve güven veren bir ciddiyetle yürütülmek zorundadır. Tanı ve tedavi kısmını gecesini gündüzüne katan hekimler ve sağlık çalışanları olarak zaten yerine getiriyoruz. Ancak TBMM’de, bürokraside atılan her adımın, sokakta, medyada söylenen her sözün Pandemi üzerinde etkisi olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Salgın koşullarında ülkeyi yönetenler başta fiziki mesafenin korunması olmak üzere yurttaşların tedbirlere uymasını sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenle toplumun tepkisini çekebilecek içerikte yasa tasarıları ile fizik mesafeyi ortadan kaldıracak ortamlara zemin hazırlanması kabul edilemez. Türk Tabipleri Birliği olarak, Covıd-19 salgınının bütün ağırlığı ile devam ettiği, dünyada vaka sayısının 9 milyonu aştığı, ülkemizde günde bin 212 yeni vakanın saptandığı, yoğun bakım ünitelerinde 846 hastamızın olduğu bu günlerde emek karşıtı ve demokrasi dışı tutumlardan ve yasal düzenleme girişimlerinden tümüyle vazgeçilmesini, hükümetin ve TBMM’nin tek gündem olarak Covıd-19 salgınına karşı alınacak önlemleri ve yurttaşların lehine atılacak adımları gündemine almasını bekliyoruz” denildi.



