TTB'den vaka anketi: Hasta sayılarındaki artış açıklanandan fazla

21 Eylül 2020 Pazartesi, 08:32

Birgün'den Oktay Evsen'in haberine göre; ankette, “Aile hekimlerinin izlediği vaka ve temaslı sayılarındaki artışın, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı vaka sayılarıyla kıyaslandığında daha fazla olduğuna” dikkat çekildi.

62 ilden 913 aile hekiminin katıldığı ankette, Nisan ayına göre Covid-19 vakaları ve karantinada olan temaslıların takibine yönelik izlem sayılarının artıp artmadığı soruldu. Aile hekimlerinin yüzde 72’si, takibini yaptıkları Covid-19 hastası ve temaslı sayılarının, salgının tepe noktasının yaşandığı Nisan ayına göre arttığını belirtti.

897 HEKİMİN LİSTESİNDE 23 BİN 437 KİŞİ VAR

Ankette, aile hekimlerine PCR testi pozitif olan kaç Covid-19 hastası olduğu da soruldu. Bu soruya 897 aile hekimi yanıt vererek izlem listelerinde toplam 7 bin 622 PCR testi pozitif olan Covid-19 hastası olduğunu belirtti. Çalışmaya katılan aile hekimlerinin izlem listelerinde ise toplam 23 bin 437 kişi bulunduğu ifade edildi.

Anketin sonuçlarına ilişkin de “Aile hekimlerinin izledikleri vaka ve temaslı sayılarının İstanbul ili dışında artmış olduğu, genel olarak salgının hız kazandığı ağırlıklı görüş olarak bildirilmiştir” denilerek, “Aile Sağlığı Merkezlerinde en az bir sağlık çalışanının Covid-19 olduğunu bildirenlerin oranının yüzde 40 olması sağlık çalışanlarının oldukça yüksek risk koşullarında çalıştıkları anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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SESİMİZİ DUYAN VAR MI?

CovId-19 nedeniyle bir sağlıkçının daha hayatını kaybettiği açıklandı. TTB’den yapılan açıklamada, “Elazığ'da çalışan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı meslektaşımız Dr. Orhan Özdiller'i Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz” denilerek “Ölüyoruz, sesimizi duyan var mı?” ifadelerine yer verildi.