TTB'den ve İYİ Parti'den süreç uyarısı
Türkiye'de 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle sokağa çıkma yasağı dahil, birçok kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte, koronavirüs vakalarında son haftalarda hem günlük vaka sayısı, hem de can kaybı artarken Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamların da tartışma konusu oldu.
Türkiye'de resmi koronavirüs vaka sayısının birçok ülkeye göre düşük seyretmesi üzerine pandeminin ilk dönemlerinde de tartışma konusu olan, "Gerçek rakamlar gizleniyor" iddiası son dönemlerde yeniden gündeme geldi. Bunun nedeni de günlük yeni vaka sayısının, iyileşen hasta sayısının üstüne çıkması oldu.
Bu konudaki ilk önemli açıklama, kendisi de hekim olan ve geçmişte Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde de bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan geldi.
Geçtiğimiz günlerde yazılı açıklama yapan Çıray, doktorların 'Covid-19 teşhisi koyduğu raporların geri döndüğünü ve açıklanan ölüm rakamlarının gerçeği yansıtmadığını' dile getirdi.
Ardından da yine İYİ Parti'nin düzenlediği çalıştaya katılan Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanları, ellerindeki mezarlık verilerine dayanarak, Covid-19 nedeniyle ölümlerin, açıklanan çok daha fazla olduğunu söyledi.
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