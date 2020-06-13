Tuba Büyüküstün ‘UNICEF Kısa Film Yarışması’nın jürisinde yer alacak

13 Haziran 2020 Cumartesi, 13:43

9 filmin yarışacağı yarışmanın jürisinde Tuba Büyüküstün’ün yanı sıra; UNICEF’in Türkiye temsilcisi Philippe Duamelle ile Parazit, ABD’li film eleştirmeni ve yazar Darcy Paquet de bulunacak.

AKADEMİ ÜYESİ ‘AYNI GEMİDE’

8 filmin yarışacağı 'Aynı Gemi Kısa Film Yarışması'nın jürisinde ise yönettiği ikinci kısa filmle Oscar adayı olan ve 2018’de Akademi üyeleri arasına katılan İranlı senarist ve yönetmen Farnoosh Samadi, Avusturyalı kültür yöneticisi ve küratör Marija Milovanovic, Hollandalı festival satış ve dağıtım şirketi sahibi, aynı zamanda festival stratejisti Wouter Jansen bulunuyor. UNICEF Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda ‘En İyi Kısa Metraj Film’e 5 bin, Aynı Gemi Kısa Film Yarışması’nda ‘En İyi Kısa Metraj Film’e bin Avro ödül verilecek.

REZERVASYONLAR BU GECE BAŞLIYOR

14-21 Haziran’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek, 50’den fazla filmin gösterileceği festivalde filmleri izlemek için rezervasyonlar ise bu gece yarısından (13 Haziran) sonra başlıyor. Tüm filmlerin ücretsiz olarak gösterileceği festivalde sinemaseverlerin www.festivalscope.com sitesine üye olması ve sınırlı sayıda gösterim için rezervasyon yaptırması gerekiyor. 24 saat rezerve edilebilen filmler izlenmediğinde listeden silinerek bilet bir başka sinemasever için yeniden aktifleştiriliyor

AÇILIŞ TÖRENİ YARIN

Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin yarın gerçekleştirilecek açılışında, Gaziantep’te yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen açılış ve kapanış törenleri, fotoğraf gerçekliğine en yakın görüntüyü sunan gerçek zamanlı 3D sanal stüdyoda gerçekleştirilecek.

‘Artırılmış gerçeklik’ teknolojisiyle açılış sanal olarak Gaziantep’teki tarihi Mecidiye Han, 21 Haziran’daki kapanış ise İngiltere’deki Stonehenge Anıtı ile Göbeklitepe’nin dijital olarak harmanlanmasıyla oluşturulan sanal sahnede düzenlenecek. Törende, Oscarlı bir oyuncuya ‘Onur Ödülü’, bir başka oyuncuya ise ‘Sınırsız İyilik Ödülü’ verilecek.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin açılış töreninde ‘göçün sesi’ de sahne alacak. Dünyanın dört bir yanından 20’den fazla sanatçının dijital olarak bir araya geldiği ve Gaziantep Yolunda türküsünü özel enstrümanlar ile seslendirdiği performans, açılış gecesinde izleyici ile buluşacak.

Yarın (14 Haziran) akşam Saat 20.00’de başlayacak Uluslararası Göç Filmleri Festivali Açılış Töreni, CNN Türk’ten canlı yayınlanacak.

ULUSLARARASI GÖÇ FİLMLERİ FESTİVALİ

Uluslararası Göç Filmleri Festivali; göçlerin tarih boyu tüm milletlerin yaşadığı ortak bir hikaye olduğuna vurgu yapmayı ve bu konuda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Festivalin Onursal Başkanlığı’nı Suriye asıllı Süryani bir göçmen olan Oscarlı oyuncu F. Murray Abraham; Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanlığını ise ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstleniyor.

Nuri Bilge Ceylan’ın başkanlık ettiği jüride ise ABD’li oyuncu-yönetmen Danny Glover, Bosna’nın en iyi oyuncusu olarak anılan Emir Hadzihafizbegovic, Çin asıllı ABD’li oyuncu Joan Chen, Avrupa’nın en bilinen ödüllü kadın yönetmenlerinden Danimarkalı Lone Scherfig, üç Oscar ödüllü İngiliz kostüm tasarımcısı Sandy Powell, İran'ın Cannes Ödüllü oyuncusu Seyyid Şahap Hüseyni gibi isimler yer alıyor..