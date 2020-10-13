Tufanbeyli Belediyesi'nde yolsuzluğu sorgulayan zabıtaya sürgün
Adana’nın Tufanbeyli Belediyesi’nde yolsuzlukların soruşturulmasını isteyen zabıta sürgün edildi.
Adana’nın Tufanbeyli Belediyesi’nde çalışan memurlar belediye başkanı Remzi Ergü’nün hasat festivali, kış kayak festivali, yaz şenlikleri gibi organizasyonları yapılmış gibi gösterdiğini ancak bu festivallerin hiç yapılmadığını, 1.5 yıl önce ise belediyeye alınan araçların satıldığını belirterek belediyede yaşananlara ilişkin bir inceleme başlatılmasını istiyor. Uzman çavuş olarak görev yapan ancak yaralanması nedeniyle mesleği bırakıp belediyede zabıta olan M.D. de yolsuzluk iddialarına ilişkin elindeki bilgi ve belgeleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), İçişleri Bakanlığı’na, Adana Valiliği’ne sundu. Valilik, şikâyetin ardından M.D.’nin ifadesine başvurdu. M.D., yaşananları AKP teşkilatından isimlerle de görüşüp yolsuzlukların araştırılmasını istedi. M.D’nin şikâyetleri Ergü’nün kulağına gitti. İddiaya göre başkan Ergü, zabıta kadrosunda çalışan M.D.’yi belediyenin şantiyesinde güvenlik görevlisi yaptı. Küçük bir güvenlik kulübesinde mesaisini tamamlayan M.D.’nin başkan Ergü’nün psikolojik baskısına da maruz kaldığı iddia edildi.
Daha önce de Ergü’nün, yerel seçimlerde kendisini desteklemeyen 7 personele hiçbir iş vermediği, bütün gün boş bir odada beklettiği ortaya çıkmıştı.
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