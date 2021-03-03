TÜFE'nin Şubat'ta %0.7 artması, yıllık enflasyonun %15.39'a yükselmesi bekleniyor

03 Mart 2021 Çarşamba, 08:59

Reuters'ın 16 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Şubat ayı için yıllık enflasyon tahminleri %15.1 ile %15.7 bandında yer aldı. Aylık enflasyonda ise tahmin aralığı %0.5-%1 bandında.

Merkez Bankası (TCMB) 2021 sonu için %9.4 olan enflasyon tahminini korurken son para politikası kurulu toplantısında enflasyon sepetinde yapılan gıda ve temel mallar gibi gruplardaki ağırlık değişiminin yıllık enflasyonu yıl ortasına kadar bir miktar yukarı yönde etkileyeceği belirtti.

TCMB'nin dün yayımlanan PPK Özetleri'nde "Yıllık enflasyon üzerindeki ağırlık etkisinin, Nisan ayı itibarıyla 0.5 puan civarına ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde kademeli bir şekilde gerileyerek yıl sonuna doğru ortadan kalkacağı değerlendirmesinde bulunuldu" görüşüne yer verilmişti.

Ocak ayı itibariyle enflasyon hesaplamasında ağırlığı en yüksek harcama grubu olan gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı yükselirken lokanta ve oteller harcama grubunun ağırlığı düşürülmüştü.

Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler enflasyon sepetinde ağırlığı artan gıda grubu ve özellikle de sebze-meyve fiyatlarının Şubat ayı enflasyonunda yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini fakat Kasım ayından itibaren nispeten değer kazanan TL'nin Şubat ayında dayanıklı mal grubu üzerinden enflasyonu dengeleyici etki yaratacağını düşündüklerini belirtti.

Gönençler aynı zamanda Nisan ayında enflasyonun %16 seviyesinde zirve yaptıktan sonra düşüşe geçmesini beklediklerini fakat beklenmedik son kur hareketinin devam etmesi durumunda zirvenin daha yüksek seviyelerde görülebileceğini belirtti ve ekledi:

"Önümüzdeki dönemde artan emtia fiyatlarının da gecikmeli olarak enflasyona etkisini görebiliriz, TCMB de bu konuya değiniyor. Ek olarak, kurda son yaşanan artışın devam etmesi, enflasyon patikasını negatif etkileyeceği için politika faizinde bir artış halen gündeme gelebilir. Öte yandan, enflasyonun düşüşe geçmesinin ardından, TCMB’nin politika faizinde indirim konusunu üçüncü çeyrekte gündeme alabileceğini düşünmeye devam ediyoruz."

Naci Ağbal başkanlığındaki TCMB, Kasım ve Aralık aylarında politika faizini toplam 675 baz puan arttırdıktan sonra, Ocak ve Şubat ayı para politikası kurulu toplantısında faizi %17'de sabit tutarak enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun uzun bir müddet sürdürüleceğine dikkat çekmişti.

Ankette 2021 yılsonu tahmin medyanı %10.9 olarak gerçekleşirken tahminler %10 ila %12 bandında yer aldı. TCMB beklenti anketinde yıl sonu tahmini %11.23 civarındaydı. Bu tahminler TCMB'nin %9.4 tahminine uzak değil ancak yine de tek haneli beklenti henüz oluşmuş da değil.

TCMB'nin önümüzdeki sürece yönelik para politikasında belirleyici olacağını söylediği bileşenler arasında enflasyondaki mevcut gerçekleşme ve beklentilerin yer alması verileri piyasanın son dönemde daha yakından izlenmesine neden oluyor.

TCMB son söylemlerinden gerekirse ek sıkılaştırma yapacağını belirtirken piyasalar bir sıkılaştırma yapılacaksa bunun Nisan ayında enflasyonda görülecek tepe noktasından önce olma ihtimalini yüksek buluyor. Bu kapsamda olası bir ek sıkılaştırma için de enflasyon verileri daha yakından izleniyor.

Kaynak: Reuters