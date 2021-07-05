Tuğberk Tanrıvermiş, Spezia U19'un başına geçti
Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, İtalya Serie A ekibi Spezia'nın 19 yaş altı takımının başına geçti.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Spezia, 19 yaş altı takımının teknik direktörlüğüne genç Türk çalıştırıcı Tuğberk Tanrıvermiş'i getirdiğini bildirdi.
Spezia Kulübünden yapılan açıklamada, daha önce Galatasaray'da maç analistliği, genç takım antrenörlüğü görevlerinde bulunan, Cesare Prandelli, Igor Tudor ve Fatih Terim gibi teknik direktörlerin yardımcılığını üstlenen ve son olarak Roma'nın genç takımını çalıştıran Tanrıvermiş ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Tanrıvermiş de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Spezia 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörü olduğum için çok mutluyum. Spezia Kulübünün vizyonundan çok etkilendim. Bu maceraya başlamak ve Primavera (PAF) takımımızı hedefe ulaştırmak için sabırsızlanıyorum. Haydi Spezia." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
- Antalya'da makilik alanda yangın
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Düz bir karın için etkili 10 yöntem
- Soylu, istifa mı etti?
- Mafya liderini otelde öldürülenler hakkında yeni gelişme
- Meteoroloji saat verdi: Sağanak geliyor!
- SBK için karar verildi
- 3 ay içinde yüzde 50 zam beklentisi!
- Bakanlık'tan 'Süleyman Soylu' paylaşımı
- Kuzen Soylu’nun ‘becerikli’ öyküsü
- Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması