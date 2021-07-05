EURO 2020 | İtalya'da sakatlanan Leonardo Spinazzola, ameliyat edildi
EURO 2020'de mücadele eden İtalya'nın sakatlanan oyuncusu Leonardo Spinazzola, ameliyat edildi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) çeyrek finalinde Belçika ile oynanan maçta sol aşil tendonu kopan İtalyan milli oyuncu Leonardo Spinazzola, operasyon geçirdi.
İtalya Milli Takımı'nın EURO 2020'de başarılı performansıyla dikkati çeken oyuncularından Spinazzola, Belçika maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Finlandiya'da ameliyat edildi.
Spinazzola'nın kulübü Roma'dan yapılan açıklamada, başarılı oyuncunun bugün Turku kentinde kulüp doktoru Massimo Manara gözetiminde Prof. Dr. Lasse Lempainen tarafından ameliyat edildiği ve operasyonun iyi geçtiği belirtildi. Oyuncunun iyileşme süresinin gelecek haftalarda netlik kazanacağı kaydedildi.
28 yaşındaki İtalyan futbolcu da Instagram hesabından ameliyat sonrası çekilmiş fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Operasyon mükemmel geçti. Bana göstermiş olduğunuz yakınlık için herkese teşekkür ederim. Gerçekten çok fazlasınız. Şimdi geri sayım başladı. Yakında görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
Belçika maçının 80. dakikasında sahayı sedye ile terk etmek zorunda kalan Spinazzola'nın ilk kontrollerinde aşil tendonunun koptuğu belirlenmiş ve yeşil sahalardan 6 ay uzak kalacağı açıklanmıştı.
Spinazzola, EURO 2020'de İtalya'nın Türkiye'yi 3-0 yendiği A Grubu ilk maçının yanı sıra son 16 turunda Avusturya'yı uzatma bölümleri sonunda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada "Maçın en iyi oyuncusu" seçilmişti.
Video Haberler
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
- Antalya'da makilik alanda yangın
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Soylu, istifa mı etti?
- Düz bir karın için etkili 10 yöntem
- Mafya liderini otelde öldürülenler hakkında yeni gelişme
- Meteoroloji saat verdi: Sağanak geliyor!
- SBK için karar verildi
- 3 ay içinde yüzde 50 zam beklentisi!
- Bakanlık'tan 'Süleyman Soylu' paylaşımı
- Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması
- Kuzen Soylu’nun ‘becerikli’ öyküsü