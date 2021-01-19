Tuğrul Türkeş'ten 'Azgın Milliyetçilik' sözlerine yeni açıklama

19 Ocak 2021 Salı, 17:30

AKP Ankara Milletvekili, eski Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in TÜDEV'in internet sitesinde 17 Ocak'ta yayınlanan "Azgın Milliyetçilik: 21. yüzyılın ilk çeyreğinde Dünya ve Türkiye'deki gelişmeler üzerine" başlıklı makalesi tartışmalara neden oldu. Türkeş makalesinde "azgın milliyetçiliğin" mahir olduğu tek şeyin yıkım olduğunu ve bu tür bir milliyetçiliğe karşı olduğunu belirtmişti.

Türkeş'in bu yazısı, Ankara'daki 3 isme saldırının hemen ardından geldi ve "azgın milliyetçiliğe" karşı bir uyarı olarak algılandı.

Konuya açıklık getiren Türkeş, "Dünyadaki yükselen milliyetçiliğe dikkat çekmek istedim. Onun için bunları yazdım. Yoksa geçen hafta yaşananların üstüne yazdığım bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"BİR RAHATSIZLIĞIM YOK"

DW Türkçe'ye konuşan Türkeş, "yazıklarınız tesadüf müydü o zaman" şeklinde gelen soruya da şu yanıtı verdi:

"Ama iyi geldi, "Bir rahatsızlığım var mıdır" derseniz, hayır bir rahatsızlığım da yok. O da işaret etmek istediğim şeylerden biriydi. Ama "azgın milliyetçilik" derken ABD'dekini de Almanya'dakini de kastediyorum. Orada Türk esnafa yönelik saldırılar da azgın milliyetçilik. Kürtçülük adına son 40 yıldır Türkiye'de bir ve beraber eşit vatandaş olarak yaşama yerine "Ben Kürt'üm" deyip ayrılıkçı bir zihniyet gütmek de azgın milliyetçilik. Hepsini kastediyorum."

"HUKUKUN İŞLEMESİ LAZIM"

Ankara'daki saldırılar hakkında konuşan Türkeş şunları kayetti:

"Hukukun işlemesi lazım orda. Şimdi bol keseden "şudur, budur" demek doğru değil. Diyelim ki Türkiye'ye düşman yabancı bir servis burada iki üç maşa bulsa ve böyle bir faaliyeti yaptırıp bir partiye atfetmeye çalışsa bu hukuk işlemeden bunları anlayamayız ki biz. Yine Tazmanya'dan örnek vereyim; diyelim ki Tazmanya'nın 600 yıllık bir komşusu var ama bölgesel de bir rekabetleri var. Oranın ajan provokatörleri buradaki bazı mafya bozuntusu tipleri harekete geçirip Türkiye'yi karıştırmak adına siyasilere saldırtsa ve bunun adresi olarak da başka bir partiyi gösterse bunu bilebilir miyiz? Bilemeyiz. Bunu kim bilecek? Hukuk. Onun için hukukun doğru, düzgün ve seri işlemesi lazım. Hukuk işleyecek ki yakalananlar, perde arkasında kimler var, kimlerin maşasıdır bunlar çözülecek ancak ondan sonra yorum yaparız. Ama siz derseniz, "Hukuk tamamlandı, burada yabancı bir ajansın parmağı görünmüyor, X partisinin yöneticilerinin yürüttüğüne dair kanaat oluştu" o zaman yorum yaparım, ama bugün böyle bir yorumu yapmak için bir gerekçe yok, mana da yok.

"Son olarak, MHP’nin AKP ile yaptığı ittifaktan ve izlediği çizgiden memnun musunuz? "Milli beka" söylemi var MHP’nin… " Sorusunun yöneltildiği Türkeş, "Çok subjektif bir konu, yorum yapmak zor… Ülkenin milli meselelerinde gerek sayın Bahçeli gerekse MHP'deki arkadaşlarımız sağlam bir duruş sergiliyorlar" yanıtını verdi.





Türkeş yazısında ne demişti?