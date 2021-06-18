TÜGVA, 'Telafide Ben de Varım' programını fırsata çevirdi

18 Haziran 2021 Cuma, 09:57

Öğrencilere yönelik etkinlik düzenlemesine olanak sağlanan iş birliği anlaşmaları yargı kararları ile kısmen durdurulan TÜGVA, eğitimde kendisine yeni alanlar açtı. MEB’in, “Pandemi koşullarında oluşan eğitim açıklarının giderilmesi” amacıyla 5 Temmuz itibarıyla başlayacağı, “Telafide Ben de Varım” projesi kapsamında harekete geçen vakıf, MEB’e bağlı okullarda yaz okulu etkinlikleri düzenleyeceğini açıkladı.

'TELAFİDE BEN DE VARIM' UYGULAMASI

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin imzalı habere göre, TÜGVA Kartal Şubesi, 'Telafide Ben de Varım' uygulamasını fırsata çeviren ilk şube oldu. Vakfın 5 Temmuz’da başlayacak yaz okulu için İstanbul’da yer alan dört okulun kullanılacağı öğrenildi. Ortaokul öğrencilerine yönelik yaz okulunda spor, futbol, yüzme ve bilgi yarışmasının yanı sıra “Kuran-ı Kerim, Ahlak Eğitimi ve Siyer” derslerinin de olacağı bildirildi.

Eğitimin kamusal bir hizmet olduğunun altını çizen Eğitim Sen İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Özer Tuncer, “Eğitim vakıf, dernek vb. isimler altında faaliyet yürüten hiçbir kuruma, kuruluşa, yapıya devredilemez” dedi. MEB’in, “Telafide Ben de Varım” programı ile eğitimi dini yapılara ve cemaatlere devrederek eğitimi dinselleştirmeyi sürdürdüğünü savunan Tuncer, “Yapılmaya çalışılan hem öğrencilerimizin eğitim hakkı ihlali hem de eğitim emekçilerinin mesleki haklarının, laik, bilimsel eğitimin yok sayılmasıdır” diye konuştu.

MEB ile TÜGVA arasında imzalanan protokollerin yargı kararı ile kısmen durdurulduğuna dikkati çeken Tuncer, “Fakat bu yapılar MEB ile yeni protokoller imzalayarak mahkeme kararlarını da atlıyor. Gerici vakıf, cemaat ve derneklerin eğitim alanına müdahale etmemesi için mücadelemiz sürecektir” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLERE AYET KILAVUZU

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, ortaokul derslerinde branş öğretmenleri için "Kuran'daki bilim ayetleri"ni içeren bir "kılavuz" hazırlanacağını ve öğretmenlerin buna göre ilgili ayetleri derslerde anlatacağını açıkladı.

Durmuş, "Kuran'da bilim ayetleriyle ilgili hükümlerin çıkarıldığını" belirtip "Elimizde hazır. Bundan sonraki süreçte 5, 6, 7, 8. sınıftaki ilgili branş öğretmenlerimizin dersleri hangi kazanımlarıyla ilgiliyse bunlarla ilgili de bir kılavuz hazırlayacağız. Örneğin Fen Bilimleri öğretmeni mevsimler konusunu işlerken, Kuran-ı Kerim'deki ilgili ayet hükmünü orada çocuklarla paylaşacak." dedi.