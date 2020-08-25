TÜİK 50 uzman yardımcısı alacak
TÜİK, uzman olarak yetiştirilmek ve merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 50 uzman yardımcısı alacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 50 uzman yardımcısı alacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylarda istatistik, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, bilgisayar veya yazılım mühendislikleri ile endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor.
Söz konusu adayların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) internet sitelerindeki sınav ilanını inceleyerek, TÜİK Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekiyor.
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