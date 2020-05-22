TÜİK Başkanlığı'na vekaleten atandı

22 Mayıs 2020 Cuma, 23:05

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı'na, Emine Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Elif Esen’le evli olan Muhammed Cahit Şirin vekaleten atandı.

TÜİK'ten yapılan duyuruya göre, kurumun Başkan Vekili Yinal Yağan, Sümer Holding'e Genel Müdür olarak atanırken Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin ise TÜİK Başkanlığı'na vekaleten getirildi.

MUHAMMED CAHİT ŞİRİN KİMDİR?

1984 yılında İstanbul’da doğan Muhammed Cahit Şirin; ilk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladı. Şirin, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Ford, BP, Abbott gibi uluslararası firmalarda uzman ve yöneticilik pozisyonlarında görev yaptı. 2018 yılında Türkiye İstatistik Kurumu'nda göreve başlayan Muhammed Cahit Şirin, en son başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Muhammed Cahit Şirin, daha önce Ekonomi Bakanlığı'nda danışman olarak çalışmıştı. Şirin, geçtiğimiz yılın haziran ayında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Elif Esen ile evlendi. Çiftin nikâh şahitliğini ise Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan yaptı.