TÜİK dış ticaret açığı rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Türkiye'nin ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 15 milyar 45 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 5,9 azalarak 18 milyar 79 milyon dolar olarak gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
26 Şubat 2021 Cuma, 10:27
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TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ocak ayı ihracat, ithalat ve dış ticaret istatistikleri şöyle:

*Dış ticaret açığı Ocak'ta %32.8 azalarak 3.03 milyar dolar oldu (öncü veri: 3.08 milyar dolar açık)

*İhracat Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2.3 artarak 15.05 milyar dolar oldu

*İthalat Ocak ayında %5.9 azalarak 18.079 milyar dolar olarak gerçekleşti

*İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak ayında %76.5 iken, 2021 Ocak ayında %83.2'ye yükseldi

*Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ocak ayında 9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: Reuters


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