TÜİK dış ticaret açığı rakamlarını açıkladı

26 Şubat 2021 Cuma, 10:27

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ocak ayı ihracat, ithalat ve dış ticaret istatistikleri şöyle:

*Dış ticaret açığı Ocak'ta %32.8 azalarak 3.03 milyar dolar oldu (öncü veri: 3.08 milyar dolar açık)

*İhracat Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2.3 artarak 15.05 milyar dolar oldu

*İthalat Ocak ayında %5.9 azalarak 18.079 milyar dolar olarak gerçekleşti

*İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak ayında %76.5 iken, 2021 Ocak ayında %83.2'ye yükseldi

*Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ocak ayında 9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: Reuters