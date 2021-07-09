TÜİK ihracatta birim değer endeksi verilerini açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ihracat birim değer endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 artarken ihracat miktar endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,6 yükseldi.
TÜİK, mayıs ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 25,3, yakıtlarda yüzde 126,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,3 yükseldi.
İhracat miktar endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 26,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 37,0, yakıtlarda yüzde 38,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 57,3 yükseldi.
İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ
İthalat birim değer endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 50,9, yakıtlarda yüzde 100,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 21,1 arttı.
İthalat miktar endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 34,7 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,4, yakıtlarda yüzde 21,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 40,0 arttı.
İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; nisan ayında 142,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,8 artarak, mayıs ayında 143,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 mayıs ayında 96,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 49,5 artarak, 2021 mayıs ayında 144,7 oldu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; nisan ayında 108,0 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 2,3 artarak, mayıs ayında 110,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 mayıs ayında 94,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 21,3 artarak, 2021 mayıs ayında 114,8 olarak gerçekleşti.
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı mayıs ayında 104,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 13 puan azalarak, 2021 yılı mayıs ayında 91,6 oldu.
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