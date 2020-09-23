TÜİK raporu: Elektrik yüzde 32, Doğal gaz 34 arttı

23 Eylül 2020 Çarşamba, 14:24

Ocak-Haziran döneminde; sanayide tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar yıllık bazda yüzde 21,8 artarak ortalama 58,6 kuruş oldu. Sanayide 1 metreküp doğalgaza ise ortalama 189 kuruş ödendi.

TÜİK, Ocak-Haziran dönemine ait elektrik ve doğalgaz kullanım bedellerini açıkladı. Sanayide tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 7,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 21,8 artarak ortalama 58,6 kuruş oldu.

Söz konusu dönemde sanayide 1 metreküp doğalgaza ortalama 189 kuruş ödendi. Tüketicilerin 1 metreküp doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 1,4 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artışa işaret etti.

Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketicilerin 2020 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 7,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 32,3 artarak ortalama 71,2 kuruş oldu. Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketicilerin 2020 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 2,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 34,7 artarak ortalama 182,6 kuruş oldu.