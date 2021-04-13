TÜİK: Sanayi üretimi Şubat'ta yıllık yüzde 8.8 yükseldi
TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Sanayi üretimi şubat ayında aylık bazda yüzde 0.1 ve yıllık bazda yüzde 8.8 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, şubat ayında yıllık bazda madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 15.9 ve imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 9.3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 0.8 azaldı.
TÜİK verilerine göre şubatta aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 2.3 azalırken, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 0.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.8 arttı.
Yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişimler, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor.
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