TÜİK'e göre ekonomiye güven arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi mart ayında yüzde 3,3 oranında artarak 98,9 oldu.
TÜİK, mart ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, şubat ayında 95,8 seviyesindeki ekonomik güven endeksi, mart ayında yüzde 3,3 oranında artarak 98,9 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre mart ayında yüzde 2,5 oranında artarak 86,7 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında artarak 110,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5,1 oranında artarak 105,5 değerini, perakende sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 109,2 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4,0 oranında azalarak 79,8 değerini aldı.
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