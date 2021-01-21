TÜİK tarımsal girdi fiyatları verilerini yayınladı

21 Ocak 2021 Perşembe, 10:16

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) Kasım'da aylık bazda yüzde 3,23 artarken, yıllık yüzde 15,35 yükseldii Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) Kasım ayı verilerini yayınladı.

Tarımsal girdi fiyatları, Kasım'da aylık bazda yüzde 3,23 artarken, yıllık bazda yüzde 15,35 yükseldi.

Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 14,40 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,21 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,16 yükselirken, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde %3,41 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 14,94 yükselirken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 17,96 arttı.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ YEM FİYATLARINDA

Aylık en fazla artış yüzde 4,89 ile hayvan yemi alt grubunda oldu. Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 4,06 ile makine bakım masrafları ve yüzde 3,38 ile bina bakım masrafları oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre en az artış gösteren alt gruplar, sırasıyla yüzde 0,35 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 0,80 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0,94 ile tarımsal ilaçlar oldu.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ MAKİNE BAKIM MASRAFLARINDA

Yıllık en fazla artış yüzde 36,69 ile makine bakım masrafları alt grubunda oldu. Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar yüzde 24,38 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 23,37 ile hayvan yemi oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 0,62 ile veteriner harcamaları, yüzde 0,64 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 0,89 ile enerji ve yağlar oldu.