TÜİK verileri açıkladı! Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 40 azaldı

30 Nisan 2021 Cuma, 11:37

TÜİK verilerine göre turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 40.2 azalarak 2 milyar 452 milyon 213 bin dolar oldu.

TÜİK, "Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 2 milyar 296 milyon 854 bin dolarını kişisel harcamalar, 155 milyon 359 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu." değerlendirmesi yaptı.

TÜİK'in açıkladığı veriler şöyle:

SAĞLIK HARCAMASI HARİÇ



Bu çeyrekte sağlık harcaması hariç diğer tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre azaldı. Sağlık harcaması yüzde 4.7 artarken, spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 79.5, paket tur harcamaları (Türkiye'ye kalan pay) yüzde 71 ve tur hizmetleri harcaması yüzde 62.4 azaldı.

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 64 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 44 dolar oldu.

ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 53.9 AZALDI

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 53.9 azalarak 2 milyon 600 bin 468 kişi oldu. Bunların yüzde 70.2’sini 1 milyon 826 bin 227 kişi ile yabancılar, yüzde 29.8’ini ise 774 bin 241 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

İkinci sırada yüzde 23.3 ile “akraba ve arkadaş ziyareti”, üçüncü sırada ise ile yüzde 8.8 ile “iş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.)” yer aldı.

Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 66.6 ile en çok “akraba ve arkadaş ziyareti” amacıyla geldi.

TURİZM GİDERLERİNDE YÜZDE 70.2 AZALMA

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden yurttaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 70.2 azalarak 236 milyon 423 bin dolar oldu. Bunun 236 milyon 141 bin dolarını kişisel, 282 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden yurttaşlar 2020 yılı I. çeyreğine göre yüzde 83.9 azaldı.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %83.9 azalarak 281 bin 322 kişi oldu.

Bunların kişi başı ortalama harcaması 840 dolar olarak gerçekleşti.