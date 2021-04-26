Rusya'dan turizm şirketlerine 'Türkiye' uyarısı
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, tur operatörlerine Rus yetkili makamlardan izin çıkıncaya kadar 1 Haziran sonrası için Türkiye ve Tanzanya’ya tur satışları yapmama çağrısında bulundu.
Bugün düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Golikova, tur operatörlerini Rus yetkili makamlardan izin çıkıncaya kadar 1 Haziran sonrası için Türkiye ve Tanzanya’ya tur satışları yapmamaya çağırdı.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Golikova, “Bildiğiniz üzere uçak seferlerine 1 Haziran 2021’e kadar ara verildi. Ve bu noktada siz değerli tur operatörlerimize sesleniyorum, vatandaşlarımızın izinlerini ve tatillerini yapmak amacıyla bu ülkeleri ziyaret etme imkanlarını yeniden sağlamak için Türkiye ve Tanzanya'daki epidemiyolojik durumu değerlendiren nihai karar verilinceye kadar 1 Haziran sonrası için bu ülkelere tur satışları yapılmamalı” diye konuştu.
Golikova daha önce Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin Türkiye’deki epidemiyolojik durumun kötüleşmesi nedeniyle bu ülke ile havayolu iletişimin 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.
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