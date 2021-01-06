TÜİK yüzde 1.25 dedi, halkın enflasyonu yüzde 3.88 çıktı
İYİ Parti'li Ümit Dikbayır ve eşi market ve pazarda yurttaşın enflasyonunu ölçtü. Milletin enflasyonu yüzde 3.88 çıktı. TÜİK ise enflasyon oranını yüzde 1.25 olarak açıklamıştı.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları yine çarşı pazardaki fiyat artışının çok gerisinde kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 1.25 olarak açıkladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır market ve pazarda yurttaşın enflasyonunu ölçtü.
Dikbayır, “Market alışverişine yüzde 14, pazar ürünlerine ise yüzde 21 zam gelmiş. Milletin aylık enflasyonu ise yüzde 3.88 çıktı” ifadelerini kullandı. 30 Kasım'da market ve pazara giderek 4 kişilik bir ailenin haftalık alışverişini yapan Dikbayır Ailesi, 29 Aralık'ta da aynı ürünleri aynı esnaftan satın aldı. 30 Kasım'da yazar alışverişi için 143 TL ödeyen Dikbayır ailesi, 29 Aralık'ta aynı alışverişe 148.50 TL verdi.
YURTTAŞ NE YAPSIN?
Makarna, yumurta, yoğurt, peynir, süt, yağ, ekmek, pirinç, bulgur, nohut, çay, tavuk eti, bebek bezi, tuvalet kağıdı gibi zaruri ihtiyaçlarını kapsayan 30 Kasım market alışverişi ise 415.17 TL tutarken, aynı ürünleri, aynı oranlarda aldığı 29 Aralık market alışverişi ise 431.38 TL oldu.
Dikbayır, “Biz bu işe başladığımız ekim ayında 376 TL market ücreti ödemiştik, bugün 430 TL ödedik. Ekim ayında 122 liralık pazar alışverişi yaptık, 29 Aralık'ta ise 148 TL. Yani üç ayda market alışverişine yüzde 14, pazar ürünlerine ise yüzde 21 zam gelmiş” dedi.
GERÇEK HESAP BURADA!
Sözcü'ye değerlendirmede bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, “Esnaf, bu ay içinde yeni zamlar bekliyor. Hükümet yüzde 21 asgari ücrete zam yaptık diye övünüyor ama gerçek hesap burada. Mutfak yanıyor. Ben ülkeyi yönetenleri de davet ediyorum. Ankara'dan çıkıp gelsinler, yurttaş pazarda markette ne şartlarda alışveriş yapıyor birlikte dolaşıp görelim” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Son araştırmada Erdoğan'ı sollayan isim belli oldu
- Yarkadaş: Türkiye'nin 'aşı krizi' Albayrak yüzünden
- Kılıçdaroğlu, 2009'da başörtüsü ile ilgili ne demişti?
- Çok konuşulacak sonuçlar: Erdoğan ve ittifakı dökülüyor
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Eski AKP'li vekil Bulu'nun yalan söylediğini iddia etti
- Melih Bulu, AKP’nin ‘Sanal Akıncı’sıymış
- 'Türkiye yegane terör örgütü' sözleri Meclis gündeminde
- Kelepçeden sonra tepki çeken gözaltı görüntüleri
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'dan açıklama
Video Haberler
- 3.5 metrelik dev piton eve girdi
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili anket sorusuna yanıt
- Zamlanan ayçiçek yağını törenle evine getirdi
- Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı
- ABD’de kayakçı havada asılı kaldı
- 'Burada gözünüzün önünde drift atacağım'
- 'Cezayı kimin ödeyecek?' diye oyuna devam ettiler
- Berkin Elvan 22 yaşında
- Son araştırmada Erdoğan'ı sollayan isim belli oldu
- Milli Piyango İdaresine Çıldır Gölü tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- Son araştırmada Erdoğan'ı sollayan isim belli oldu
- Yarkadaş: Türkiye'nin 'aşı krizi' Albayrak yüzünden
- Kılıçdaroğlu, 2009'da başörtüsü ile ilgili ne demişti?
- Çok konuşulacak sonuçlar: Erdoğan ve ittifakı dökülüyor
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Eski AKP'li vekil Bulu'nun yalan söylediğini iddia etti
- Melih Bulu, AKP’nin ‘Sanal Akıncı’sıymış
- 'Türkiye yegane terör örgütü' sözleri Meclis gündeminde
- Kelepçeden sonra tepki çeken gözaltı görüntüleri
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'dan açıklama