TÜİK’in yeni başkanı Sait Erdal Dinçer kimdir?

02 Mart 2021 Salı, 10:49

Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına atandı. Dinçer'in atanmasına ilişkin karar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜİK'in önceki başkanı Cahit Şirin 15 Şubat'ta görevden alınmış ve yerine Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten getirilmişti. Sait Erdal Dinçer'in atamasıyla kuruma asaleten görevlendirme gerçekleşti.

SAİT ERDAL DİNÇER KİMDİR?

Sait Erdal Dinçer, 1986-1990 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği okudu. Yine aynı üniversitede İşletme Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yaptı. Dinçer aynı zamanda 1992-1995 yıllarında Marmara Üniversitesi ekonometri alanında yüksek lisans yaptıktan sonra doktorasını da Marmara Üniversitesi ekonometri bölümünde tamamladı.

Akademik kariyerine 2005 yılından bu yana Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Ekonometri bölümünde devam eden Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer’in veri analizi, veri yönetimi ve veri madenciliği üzerine çalışmaları bulunuyor. 2000 yılı sonrası Türkiye ekonomisine yönelik de çalışmaları olan Dinçer'in, 26 adet ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış bilimsel makalesi, 12 adet ulusal ve uluslararası yayınevleri tarafından basılmış kitap ve kitap bölümü ile 7 adet uluslararası sempozyumlarda sunularak basılmış bildirileri bulunuyor.

Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik ve editörlükleri mevcut olan ve iyi derecede İngilizce bilen Dinçer, çok sayıda Doktora ve Yüksek Lisans düzeyinde bilimsel tezin yönetimini gerçekleştirdi.

Dinçer, 2013 yılında Doçent ve 2019 yılında Profesör unvanını aldı. Son olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına atandı.