Tüketici güveni yeni yıla artarak başladı
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,0 oranında arttı; Aralık ayında 80,1 olan endeks, Ocak ayında 83,3 oldu.
HANENİN MADDİ DURUMU
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Aralık ayında 66,1 iken, Ocak ayında yüzde 3,6 oranında azalarak 63,7 oldu.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık ayında 78,9 iken, Ocak ayında yüzde 6,3 oranında artarak 83,8 oldu.
EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ NİSPETEN İYİLEŞTİ
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Aralık ayında 82,9 iken, Ocak ayında yüzde 6,5 oranında artarak 88,2 oldu.
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ARTTI
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Aralık ayında 92,6 iken, Ocak ayında yüzde 5,1 oranında artarak 97,3 oldu.
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