Tüketicinin kötümserliği arttı

24 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

Yurttaşın, ekonominin gidişatına ilişkin karamsarlığı artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tüketicilerin kişisel mali durumları ve ülke ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerini ölçen “Tüketici Güven Endeksi”, haziranda 62.6 puan iken temmuzda yüzde 2.7 gerileyerek 60.9 puana düştü.

Salgınla birlikte nisan ayında 54.9 puana kadar gerileyen tüketici güven endeksi, dipten dönüş ve 2 aylık yükseliş sonrası temmuz ayında yeniden düşüşe geçmiş oldu.

İŞSİZLİKTE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Anket sonuçlarına göre TCMB ve TÜİK tarafından hazırlanan endeks 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Endeks, işsiz sayısındaki artış beklentisini de ortaya koydu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi, haziran ayında 62.1 iken temmuz ayında yüzde 1.7 oranında azalarak 61 oldu. İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması, işsiz sayısında azalma beklendiğini, endeksin azalması ise işsiz sayısında artış beklendiğini gösteriyor. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi ise haziran ayında 23.1 iken, temmuz ayında yüzde 14 oranında azalarak 19.9’a geriledi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi haziran ayında 79.9 iken temmuz ayında yüzde 0.9 oranında artarak 80.6 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi haziran ayında 85.5 iken temmuz ayında yüzde 3.9 oranında azalarak 82.2’ye indi. Öte yandan Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 2020 Mart’ta tüketici güven endeksi 58.2 puan idi. Şubata göre yüzde 1.7 oranında artmıştı.