Tüm destekler gerçekleşse de 2026’da 17 milyon vatandaş hâlâ riskli binalarda yaşıyor olacak
Ülkede 6.7 milyon riskli konutta yaşayan 22 milyon kişi için devlet katkılı uzun vadeli borçlanma talep edildi. 8 STK, alternatif finansman modellerini teşvik edecek yasal düzenlemeler istedi.
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, kentsel dönüşümün müteahhitlerin sermaye yapısına dayanarak gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını belirterek vatandaşlara devlet katkılı ve uzun vadeli finansman sağlayacak bir borçlanma modeli geliştirilmesi gerektiğini söyledi. GYODER, İNDER, KONUTDER, TürkMMMB, Türkiye İMSAD, İNTES ve YDKB, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) girişimiyle bir araya geldi. Ortak bildiride, 7 maddeden oluşan bir bildiri açıklandı.
Kentsel dönüşümün hızlanmasının önemine vurgu yapılan bildiride, kentsel dönüşüm için alternatif finansman modellerini teşvik edecek yasal düzenlemeler yapılması istendi. Bina yapımında A sınıfı müteahhitlerin iş üstlenmesini sağlayacak yeterlilik sınıflandırması yapılması, yapı denetiminin etkin şekilde işletilmesi, yeni jenerasyon malzemelerin ve inşaat sistemlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi, parsel yerine mahalle ya da ada bazlı kentsel dönüşüm modeli oluşturulması, binalara yapım süreçlerini ve bilgilerini içeren kimlik belgesi verilmesi için yasal düzenlemeler yapılması da öne çıkan diğer talepler oldu.
KONUTDER’in başkanı Elmas, “İstanbul’daki 1 milyon konut 3-5 yıl içinde müteahhitlerin sermaye yapısı ile dönüştürebileceğimiz bir husus değil” diye konuştu. Kentsel dönüşüm eylem planına göre gelecek 5 yılda 1.5 milyon konutun dönüşmesinin hedeflendiğine dikkat çeken İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “TÜİK verilerine göre konut başına 3-4 kişi düşmesinden yola çıkarak hesapladığımızda, 6.7 milyon riskli konutta 22 milyon vatandaşımızın yaşadığını görüyoruz” dedi.
Küçükoğlu, “Kamunun 1.5 milyon konutun kentsel dönüşümüne destek için bugünkü fiyatlarla kira ve taşınmaya ortalama 28 milyar TL, konut üretimine 280 milyar TL kaynak aktarması gerekecek. Tüm bunların gerçekleştiğini düşünürsek 2026’da 17 milyon vatandaş hâlâ riskli binalarda yaşıyor olacak” diye konuştu.
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