Tüm dünyaya duyurdular: Yeni bir salgın başladı!
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Eteni Longondo, ülkenin kuzey batısında ‘yeni bir ebola salgını’ olduğunu duyurdu. Longondo, ebola nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti, yeni ebola vakalarının görüldüğünü duyurdu. Kongo Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısında yeni bir ebola salgını başladığı belirtildi.
Salgının merkez üssünden 1000 kilometre uzakta tespit edilen vakayı, gazetecilere yaptığı basın açıklamasında Sağlık Bakanı Eteni Longondo duyurdu.
Longondo yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatısında Ebola salgınına yakalanan yeni hastalar olduğunu belirterek, dört kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti.
Kuzey Kivu Bölgesi Sağlık Bakanı Dr Moise Kakule Kanyere, iki hafta önce, ülkedeki son hastanın tedavi gördüğü Beni vilayetindeki Ebola Tedavi Merkezi'nden taburcu edilmesinin ardından, Ebola salgınının son bulduğunu ilan etmek için 42 gün sürecek olan geri sayımı hazırlıklarını başlatmıştı.
Bu arada, bir süre önce salgın nedeniyle hastanede tedavi gören bir kişi tedavi gördüğü hasteneden nisan ayının sonunda kaçmıştı. Ebola salgının bittiğini ilan etmeye hazırlanan ülkede nisan ayında yeni vakalar görülmeye başlanmıştı.
BİNLERCE KİŞİNİN HAYATINA MAL OLDU
Ülkenin doğusunda Ağustos 2018’de başlayan son ebola salgınında, şu ana kadar 3 bin 310 vaka görüldü, 2 bin 273 kişi yaşamını yitirdi. En az 340 bin kişiye ebolaya karşı aşı yapıldı.
Bir tür kanamalı ateşe yol açan ebola virüsü, ilk kez 1976’da Sudan’ın Nzara ve KDC’nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.
Öte yandan, Kongo’da son verilere göre 611 koronavirüs vakası görüldü.
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