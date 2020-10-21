"Tüm mücadelem Fenerbahçe için"

21 Ekim 2020 Çarşamba, 15:08

Fenerbahçe'nin geçen sezonuyla şimdiki durumunu karşılaştıran Altay Bayındır, "Geçen sene daha farklı bir oyuncu grubuyla beraberdik, bu sene daha farklı oyuncu grubuyla beraberiz. Üzerimize düşen her zaman çalışmak. Ben de çalışıyorum. Çalışmaya da devam edeceğim" dedi. "Kendimde eksik hissettiğim bir yer yok" diyen Altay, "Daha iyi olmak için çalışıyorum. Eleştirilere her zaman açığım. Eleştiri zaten olacaktır ama benim tüm mücadelem, Fenerbahçe'nin başarısı için" diye konuştu. Trabzonspor'un 1996 doğumlu kalecisi Uğurcan Çakır hakkında da düşüncelerini dile getiren Altay Bayındır, "Uğurcan ile ben rekabet içine sokulmuş durumdayız. Bu, ülke futbolu için çok güzel bir şey. Geçen hafta Göztepe maçını oynadık, bu hafta Trabzonspor maçını oynayacağız. Her hafta, her maç bizim için önemli. Şu an ümit milli takımda oynuyorum. Yarın davet gelir A Milli Takım'a gidersem orada da çıkıp oynamak için elimden geleni yaparım. Tek hedefim bu" ifadelerini kullandı. Boş zamanlarında da maç yayınlarını izlediğini söyleyen Altay, "Tek bir kaleciyi takip ediyorum diyemem. Çünkü birçok ismi takip ediyorum. Büyük kulüplerde de oynayan oyuncular da hata yapabiliyor. Önemli olan yaptıkları iyi işleri alıp kurgulamak" dedi. Temmuz 2019'da Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır, 19-20 sezonunda 32 Süper Lig maçında takımının kalesini korurken, bu sezon ise 5 lig maçında kaleye geçti.