Tüm şiirlerim okuyup ağlamalık

18 Ekim 2020 Pazar, 02:00

“Mutfağı çok severim paketli gıda asla tüketmem. Misafirlerimi hep kendi yaptığım yemeklerle ağırlarım. Sürekli şikayet eden insanları sevmiyorum. Bir yere bir dakika geç kalmam, biri geç kalırsa da çıldırırım.” Bu sözler Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli'ye ait. Sema Gürül Sürmeli 40'ından sonra piyano öğrenmiş, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için ciddi çabaları var. Güral Sürmeli, 18 yaşındayken geçirdği kaza sonrasında 1 yıl aşkın süre tekerlekli sandalyeye bağımlı yatalak yaşadığını anlatarak “Bir bardak suya uzanıp alamamanın nasıl bir duygu olduğunu çok iyi biliyorum” ifadelerini kullanıyor

“Hayalim modelist olmaktı. Ama seramik okudum. Doktora yaptım. Bazen profesör olup üniversiteye mi gitsem düşüncem var” diyen Sema Gürül Sürmeli ile konuştuk.

- Grup şirketlerinizden NG Lojistik'te sadece kadınlar çalışıyor, neden sadece kadın?

Kütahya Organize Sanayi'deki şirketimiz NG Lojistik'te 140 çalışanın tamamı kadın. Orada özellikle boşanmış çocuklu kadınları tercih ettik. Çünkü kadın işini kaybetmekten çok korkuyor. Erkek işi diye bir şey yok, orada çalışan kadınlar da foklif kullanıyor. Geçen yıl kurduk bu şirketi orayı pilot tesis olarak seçtik.

- Kadına şiddet de çok arttı, neye bağlıyorsunuz?

En büyük kabusum. İsimler, şehirler, olay yerleri değişiyor şiddet hep aynı. Sevgisiz büyüyen çocuklar, toplumlar şiddet uyguluyor.

- Peki nasıl geçeceğiz bu kabusun önüne?

En önemlisi İstanbul Sözleşmesi. Türkiye İş Kadınları Derneği'nin Başkan Yardımcısıyım, İstanbul sözleşmesi dedik herkes bize saldırdı. Tek istediğimiz şey hak, hukuk adalet, kanunlarımız korumuyorsa ne yapacağız. İstanbul Sözleşmesini herkesin okuyup anlaması gerekiyor. Yaptırımların bu kadar sert olmaması bu kadar rahat yapıyor insanları. Yatarım 3 gün sonra çıkarım, dayım falan, yengem feşmekan dediği sürece biz bu ölümleri maalesef duymaya devam edeceğiz. Benim iki kadın akrabam hakim oldu. Biri bana dedi ki Sema ablacım öldürülen çocukların ve kadınların hakkını savunmak için hakim oldum dedi. O gün umutlandım. Ama onlar bu niyetteler de sistem buna izin verecek mi bilmiyoruz.

ÖNCELİĞİM ÇOCUKLARIM

- Gününüzü nasıl kurguluyorsunuz?

Evim Eskişehir'de sabah saat 06:00'da kalkıyorum. İki çocuğum var. Biri üniversitede biri lisede. Her ne kadar çok çalışıyor da olsam önceliğim çocuklarım. İşim vardı çocuğa bakamadım ya da toplantısına gidemedim, doktora gidemedim bunu asla kabul etmem. Her gün Kütahya'ya fabrikaya giderim. Mutfağı çok severim paketli gıda asla tüketmem. Misafirlerimi hep kendi yaptığım yemeklerle ağırlarım. Sigara kullanılmaması için çok çabalarım oldu. Sigarasız Türkiye projesini başlattık, Türkiye'de sigaranın yasaklanması için kurulan komisyonlarda yer aldım.

- Tutkularınız nelerdir?

En büyük tutkum NG Müze. Türk ve dünya tarihinden izler taşıyan 76 bin parçadan oluşan NG Müze’de, Osmanlı’dan günümüze uzanan Osmanlı devlet ve liyakat nişanları, savaş aletleri, savunma gereçleri, özel tasarım takılar, klasik otomobiller gibi koleksiyonlar sergileniyor. 16. ve 18. yüzyıl arasında üretilmiş ve orijinalleri dünyaca ünlü müzelerde sergilenen Avrupa porselenleri, Kütahya çinileri, Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı porselenleri ile çini panoları da müzede yer alıyor. NG Müze, Türk kültürünün en önemli değerlerinden biri olan çiniciliğin yıllar içinde yaşadığı değişimlere ışık tutuyor. Müzede babam Nafi Güral’ın özel eşyalarının bulunduğu çalışma odası ve benim “Porselenden Hayatlar Koleksiyonu” da var. Annemle çok emek verdim bu müzeye, 6 yıldır faaliyette ama maalesef hiç ziyaretçimiz yok, müze seven bir toplum değiliz.

BİR DAKİKA GEÇ KALMAM

- Dostlarınızı neye göre seçersiniz?

Önce dost diye seçiyorum sonra elemeye başlıyorum. Yapı olarak çok sıcak kanlıyım. Ama sonra bakıyorsun ki herkese sıcak olmaman gerekiyor. Bunu anlamak için damdan düşmen lazım. En sevdiğim özelliğim tüm duygularımı belli ederim. Arkadaşlarıma hep iyi ki varsınız derim. Attığım mesaja cevap vermeyenlere kızarım. Sürekli şikayet eden insanları sevmiyorum.

Bir yere bir dakika geç kalmam biri geç kalırsa da çıldırırım.

- Ne okur, ne izlersiniz?

Kişisel gelişim ve eğitim kitapları okurum. Bilim kurgu hiç sevmem. Unutursam Fısılda'yı 5 kere izlemişimdir. Duygusal ve askeri filmleri severim.

GELİNLİĞİMİ NÜKHET DURU GİYDİ

- Ses tonunuz güzel görünüyor, şarkı söyleyip, estrüman çalar mısınız?

İlkokulda tüm korolarda vardım. Piyano çalarım, ama çok iddialı değilim. Kütahya'da piyano öğretmeni olmadığı için kendimi geliştiremedim. Ama 40 yaşından sonra azmettim ve yine de öğrendim. Şiir yazıyorum 200 şiirim var. 50 tanesini kendim besteledim. Tüm şiirlerim dram, okuyup ağlamalık. Bedensel engelliler için İstanbul'da bir gece yaptık. 5 ünlü bir düet şeklinde. Ebru Gündeş ile sahneye çıkıp düet yapmıştım. 1000 kişi de davetli. Fırtınalar parçasını baştan sona kadar yalnız okudum. 1 gecede bir düetle sahneye çıktım. Hayalim modacı olmaktı bir gece bir defileyle de modacı oldum. Göztepe Çocuk Yuvası için alınacak dializ makinesine destek amaçlı düzenlenen defilede porselenden gelinlik yaptım ve Nükhet Duru giymişti, ertesi gün herkes benim gelinliğimi konuşmuştu.

- Sporla aranız nasıl?

Ben ömrümün 1 yılını tekerlekli sandalyede ve yatarak geçirdim. 18 yaşında kayak yaparken ciddi bir kaza geçirdim o yüzden spor yapmıyorum. Başkalarına bağımlı yaşadım. Bir bardak suya uzanıp alamamanın nasıl bir duygu olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden engelliler yararına çok projemiz oluyor.

TABİ Kİ ÖNCE ATATÜRK

- Hattaki idolünüz kim?

Tabi ki önce Atatürk. Babam ve annem.

- İşten güçten sıkıldığınızda ne yaparsınız, yalnız kalabiliyor musunuz?

Yalnız kalmayı çok severim. Kitap okurum, dolap karıştırırım. Albümlere bakarım. Ama paylaşmayı da çok severim. Bir konsere gideceksem 10 bilet alırım mutlaka arkadaşlarımla giderim.

- Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz?

Benim hayalim olursa bana fayda sağlar. Zayıflarsam bana iyi gelir. Ama iyi bir dünyada yaşarsak herkese iyi gelir. Herkes birbirini sevmek zorunda değil, ama birbirini saymak zorunda. Saçma sapan şeylere inanmadığımız, zekamızla bir şeyleri inanıp kurguladığımız bir dünya isterim.