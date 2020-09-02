Tüm Yerel-Sen Sendikası'ndan Mamak Belediyesi zabıtalarına destek
Tüm Yerel-Sen Sendikası, 64. Zabıta Haftası kapsamında, örgütlü olduğu Mamak Belediyesi'nde görev yapan zabıtalara dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde zabıta amiri, zabıta komiseri ve sivil memur olmak üzere görevli 7 personelin Covid-19'a yakalandığı, zabıta personelinin esnek çalışma şartlarından yararlanamadığı, sosyal denge yardımlarının kesildiği ve hiçbir personele Covid-19 testlerinin yapılmadığı iddialarının gündemde olduğu Mamak Belediyesi'nde Tüm Yerel-Sen Sendikası adına yapılan açıklamada, sorunların çözülmesi çağrısı yinelendi.
Tüm Yerel-Sen'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kentin düzenini oluşturan imardan çevre sağlığına, kentin esenliği ve ekonomik yapısından kolluk gücüne kadar üzerlerine birçok görev yüklenen zabıta çalışanlarının sorunları hem belediye yönetimleri hem de merkezi hükümetler tarafından görmezlikten gelinerek yıllardan beri birikmiş ve kangrenleşmiştir.
Ülkemizin birçok yerinde zabıtalar olarak, bir kısmı yasa ve yönetmeliklerden; bir kısmı ise her yerelin kendi özgül koşullarından ve belediyelerin özel uygulamalarından kaynaklanan bu sorunlarımızın çözümüne yönelik taleplerimizin, bundan sonraki süreçte yetkili mercilerce çözüleceğine yürekten inanarak, Tüm Yerel-Sen Sendikası olarak taleplerimizi aşağıda sıralayarak bu sürecinde takip edileceğini belirterek gece gündüz demeden cani gönülden çalışan zabıta arkadaşlarımın haftasını kutluyorum.
TALEPLER:
1- 657 sayılı D.M.K. 36.maddesine Belediye Zabıtası Hizmetleri Sınıfı ibaresi eklenmelidir.Böylece zabıtalara mesleki statü sağlanarak yıpranma hakkı tanınmalı, fiili hizmet zammından yararlanmaları sağlanmalıdır.
2- Zabıtaya her ay kadro karşılığı ödenen maktu ''fazla çalışma'' ücretinin, personelin yıllık izin dönemi ile hastalık raporlarından da kesilmemesinin sağlanılması.
3- Kentlerin ihtiyacı olan zabıta sayısı uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenerek yeterli sayıda kadrolu zabıta istihdamı sağlanarak adrese dayalı nüfus bilgilerine göre her yıl çalışan sayısı yeniden belirlenerek boş zabıta kadroları doldurulmalıdır.
4- Zabıta çalışanlarının görevlerinden dolayı yaralanmaları, sakat kalmaları veya ölümleri halinde, personele nakdi tazminat ödenmesi sağlanmalıdır.
5- Zabıta çalışanlarının görev yerlerinin belediye başkanlarının keyfi tutumlarına göre değiştirilmesi, yasalara ve yönetmeliklere aykırı çalıştırılması önlenmelidir.
TÜM YEREL SEN ANKARA ŞUBE BAŞKANI
HÜSEYİN YILMAZ"
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