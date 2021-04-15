Tüm Yerel-Sen'den emekçilere müjde

15 Nisan 2021 Perşembe, 17:37

İmzalanan toplu sözleşme sonrası açıklama yapan Tüm Yerel Sen Ankara şube Başkanı Hüseyin Yılmaz, "Enflasyon karşısında ezilen emekçileri biraz olsun rahatlattı" ifadesini kullandı.

Sözleşmeye göre çalışanlar şu hakları kazandı:

- 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar mücadele günü kadın çalışanlar idari izinli sayılacak.

- Belediyeye ait tesislerden çalışan % 50 indirimli yararlanacak.

- Sosyal Denge Tazminatı aylık net 1100 TL...

- Kurban ve Ramazan Bayramlarında net 1250 TL ikramiye.

- 31. 12. 2021 tarihine kadar emekli olanlara bir seferlik olmak üzere 20 bin TL

Tüm Yerel Sen Ankara şube Başkanı Hüseyin Yılmaz, imza sonrası yaptığı açıklamada ise, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ve Ankara Şube yönetimine teşekkür etti.