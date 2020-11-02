Tüm zamanların en çok izlenen videosu: Baby Shark

02 Kasım 2020 Pazartesi, 17:17

Güney Koreli Pinkfong şirketi tarafından kaydedilen akılda kalıcı çocuk şarkısı Baby Shark, YouTube'da şimdiye kadar en çok görüntülenen video oldu.

7.04 milyar görüntüleme alan şarkı, Porto Rikolu pop yıldızları Luis Fonsi ve Daddy Yankee'nin 2017'de kaydettiği Despacito adlı parçanın tahtına oturdu. Despacito, YouTube'da altı milyardan fazla kez izlenmişti.

YouTube'a yüklendikten dört yıl sonra rekor kıran Baby Shark'ın yazarı ise belli değil. 10 yaşındaki Koreli-Amerikalı şarkıcı Hope Segoine tarafından kaydedildikten sonra fenomen haline gelen şarkı, önce güneydoğu Asya'da, daha sonra ABD ve Avrupa'da viral oldu. Şarkı İngiltere'de En Çok Dinlenenler listesinde 6., ABD'de de ise 32. sıraya yerleşmişti.

Çocuk şarkı yazarı Jonathan Wright ise, şarkının telif hakkının kendisinde olduğunu iddia ederek Pinkfong şirketine 2019'da dava açmıştı.

İŞKENCE İÇİN KULLANILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçen ay, ABD'nin Oklahoma eyaletindeki bir cezaevinde gardiyanlar, mahkumlara ceza olsun ‘Baby Shark‘ dinletmekle suçlandı.

Cezaevinde görevli Christian Miles ve Gregory Butler ile yöneticileri Christopher Hendershott'ın mahkumlara eziyet ve işkenceyle ettikleri belirtilmişti.

İddiaya göre, Kasım-Aralık 2019 döneminde 5 mahkumun ayrı ayrı dahil olduğu en az 5 olayda, gardiyanlar Christian Miles ve Gregory Butler, mahkumları boş avukat görüşme odasına yerleştirmişti. Daha sonra ikili, mahkumları duvara karşı kelepçeleyip iki saat boyunca ayakta durmaya zorlamıştı.

Bu sırada arka planda bir bilgisayar aracılığıyla hiç durmadan çalan Baby Shark müziği de mahkumlara saatlerce dinletilmişti. Bölge savcısı Davit Prater, üç sanığın mahkumları cezalandırırken 'zalimce ya da insanlık dışı bir tutum' sergileyip 'birlikte, isteyerek ve yanlış şekilde' hareket ettiğini vurgulamıştı.

Butler ve Miles'ın haklarında yürütülen soruşturma sırasında istifa ettiği, onlardan sorumlu olan Teğmen Hendershott'ın da emekliye ayrıldığı belirtilmişti.

LÜBNANLI EYLEMCİLER, GÜRÜLTÜDEN KORKAN ÇOCUĞA SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan, şarkı 2019'da ise Lübnan'da protestocuların, gürültüden korkan çocuğa toplu şekilde 'Baby Shark' şarkısını söylemesiyle sosyal medyada viral olmuştu.

Kaynak: Sputnik