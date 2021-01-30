TÜMDEF: Kamu hastanelerinde ürün malzeme tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor, ameliyatlar durma noktasında
Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının güncellenmemesi nedeniyle sıkıntı yaşandığını, sektörün uzun süredir tahsilat yapamadığını ve alacaklarından yüzde 25 feragat yapmaya zorlandığını belirtti.
Delikanlı, “Geciken krediler, kiralar ve personel ücretlerinin yanı sıra vergi borçlarına rağmen sektör pandemi koşullarında üzerine düşeni yaptı” dedi. Feragat nedeniyle bazı ürün gruplarına ulaşılamayabileceğinin ve ameliyatların durmasına neden olabileceğinin vurgulandığına dikkat çeken Delikanlı, “Bu alanda yüzde 85 oranında ithalat bağımlısı olan Türkiye’de 1 Ocak itibarıyla kurların güncellenmesi, buna karşın SUT’taki fiyatların güncellenmemesi nedeniyle ürün tedarik sıkıntıları yaşanmaya başladı. Özellikle kamu hastanelerinde kalça protezi ameliyatları, yenilenmesi gereken revizyon ameliyatları ve tümör protezi ameliyatları için gereken alınamıyor. Ameliyatların durma noktasına geldiğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
‘AŞIDA ÖNCELİK KAPSAMINA ALINMALIYIZ’
TÜMDEF Başkan Yardımcısı Delikanlı, tıbbi cihaz endüstrisi çalışanlarının aşıda öncelik kapsamına alınmasını istedi. Delikanlı, “Sektörde çalışan sayısı yaklaşık 250 bin ancak bizim öncelik listesine alınmasını talep ettiğimiz çalışan sayısı 10 bini geçmiyor. Bu arkadaşlarımız, özellikle yoğun bakım ünitelerindeki solunum cihazlarının filtre değişiminde, solunum devrelerinin teknik servisinde ve değişiminde devam eden sağlık hizmetlerinin tıbbi malzeme tedarikinde sahada aktif olarak çalışıyor” ifadelerini kullandı. Delikanlı, bu konuyu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (TİTCK) ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine taleplerini ilettiklerini ancak henüz adım atılmadığını kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li 3 vekil istifa etti
- Kardan Anıtkabir yapan babaya Mansur Yavaş'tan yanıt
- AKP'li başkan istifa etti
- CHP'li Özgür Özel'den istifalara ilişkin açıklama
- İnsan içine çıkamaz polemiği sürüyor
- İBB'den Demet Akalın'a yanıt
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Tebliğciler o sokakta
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması!
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Zeytinburnu'nda gemi karaya oturdu
- Arkadaşını bıçakladı, camdan gazetecilere meyve uzattı
- AKP'ye oy veren 'sağcı' yurttaş böyle çileden çıktı
- Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü havada takla attı
- AKP'nin açıkladığı ankete ilişkin çok konuşulacak iddia
- AVM'yi inleten çığlık: Ödeyemiyorum arkadaş ödeyemiyorum
- Oto sanayi esnafı da dertli: İşler yüzde 80 azaldı
- Metrobüste tekmeli yumruklu kavga kamerada
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li 3 vekil istifa etti
- Kardan Anıtkabir yapan babaya Mansur Yavaş'tan yanıt
- AKP'li başkan istifa etti
- CHP'li Özgür Özel'den istifalara ilişkin açıklama
- İnsan içine çıkamaz polemiği sürüyor
- İBB'den Demet Akalın'a yanıt
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Tebliğciler o sokakta
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması!