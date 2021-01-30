TÜMDEF: Kamu hastanelerinde ürün malzeme tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor, ameliyatlar durma noktasında

30 Ocak 2021 Cumartesi, 03:00

Delikanlı, “Geciken krediler, kiralar ve personel ücretlerinin yanı sıra vergi borçlarına rağmen sektör pandemi koşullarında üzerine düşeni yaptı” dedi. Feragat nedeniyle bazı ürün gruplarına ulaşılamayabileceğinin ve ameliyatların durmasına neden olabileceğinin vurgulandığına dikkat çeken Delikanlı, “Bu alanda yüzde 85 oranında ithalat bağımlısı olan Türkiye’de 1 Ocak itibarıyla kurların güncellenmesi, buna karşın SUT’taki fiyatların güncellenmemesi nedeniyle ürün tedarik sıkıntıları yaşanmaya başladı. Özellikle kamu hastanelerinde kalça protezi ameliyatları, yenilenmesi gereken revizyon ameliyatları ve tümör protezi ameliyatları için gereken alınamıyor. Ameliyatların durma noktasına geldiğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

‘AŞIDA ÖNCELİK KAPSAMINA ALINMALIYIZ’

TÜMDEF Başkan Yardımcısı Delikanlı, tıbbi cihaz endüstrisi çalışanlarının aşıda öncelik kapsamına alınmasını istedi. Delikanlı, “Sektörde çalışan sayısı yaklaşık 250 bin ancak bizim öncelik listesine alınmasını talep ettiğimiz çalışan sayısı 10 bini geçmiyor. Bu arkadaşlarımız, özellikle yoğun bakım ünitelerindeki solunum cihazlarının filtre değişiminde, solunum devrelerinin teknik servisinde ve değişiminde devam eden sağlık hizmetlerinin tıbbi malzeme tedarikinde sahada aktif olarak çalışıyor” ifadelerini kullandı. Delikanlı, bu konuyu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (TİTCK) ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine taleplerini ilettiklerini ancak henüz adım atılmadığını kaydetti.