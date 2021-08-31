Tunç Soyer Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

31 Ağustos 2021 Salı, 09:46

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının, CHP’yi de Türkiye’yi de Millet İttifakı’nı da rahatlatacağını iddia etti.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün “İstanbul, Ankara büyükşehir belediye başkanlarının isimleri Cumhurbaşkanı adayları arasında geçiyor. İzmir neden yok” sorusuna Soyer “Cumhurbaşkanlığı için benim adım geçmesin. Ben, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan memnunum. Belediye başkanlığını görevini çok severek yapıyorum. İzmir'de yapmak istediğim çok şey var. Yerel siyasete ve onun gücüne çok inanıyorum. Merkezde siyaset yapmayı hiç düşünmedim. ‘Belediye başkanı olmak için doğmuşum' diyecek kadar işimi çok seviyorum.” diye yanıt verdi.

Daha sonra Öztürk'ün "Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusuna Soyer, hiç tereddüt etmeden, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmalı. Bu durum bizi de memleketi de ittifakı da rahatlatır. Keşke öyle olsa” yanıtını verdi.