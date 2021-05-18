Tunç Soyer erkek şiddetine uğrayan Zeynep Çetinkaya’nın davasına katıldı

18 Mayıs 2021 Salı, 15:56

İstanbul Sözleşmesi’nin 10. yıldönümünde sözleşmeye sahip çıktığını yineleyerek, sözleşmenin hükümlerini uygulayacaklarını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zeynep Çetinkaya'nın kendini darp eden Berk Ercan’a karşı açtığı davanın Karşıyaka Adliyesi'nde görülen ilk duruşmasına katıldı.



Soyer, “İstanbul Sözleşmesi'nin getirdiği koruma haklarının tamamının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Biz hukuka güveniyoruz. Sonuna kadar Zeynep'in hakkının koruyucusu olacağız. Onun yanında dimdik duracağız” dedi.

Adliye binasına, adalet için adli yardım aracıyla gelen Başkan Soyer, duruşma öncesi Zeynep Çetinkaya ile görüştü. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Başkanı Soyer, Zeynep Çetinkaya'nın yalnız yürümeyeceğini, İzmir'de, Türkiye'de kadınların yalnız yürümeyeceklerini söyledi. Soyer şöyle konuştu: “İzmir bir kadın şehri ve kadınların haklarının en çok savunulduğu, kadınların en çok özgürlük yaşadığı bir kent olmaya da devam edecek. Onunla iftihar ediyoruz. Çünkü hak arayışında dimdik ayakta duruyor. Bakmayın ufak tefekliğine, çok güçlü bir kadın. Biz de hak arayışında sonuna kadar yanında olacağız” dedi.

Zeynep Çetinkaya da kendisini destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ederek, “Ölmedim. İyiyim. Daha iyi olacağım” diye konuştu.