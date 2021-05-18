Tunç Soyer erkek şiddetine uğrayan Zeynep Çetinkaya’nın davasına katıldı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zeynep Çetinkaya'nın kendini darp eden Berk Ercan’a karşı açtığı davanın duruşmasına katıldı.
İstanbul Sözleşmesi’nin 10. yıldönümünde sözleşmeye sahip çıktığını yineleyerek, sözleşmenin hükümlerini uygulayacaklarını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zeynep Çetinkaya'nın kendini darp eden Berk Ercan’a karşı açtığı davanın Karşıyaka Adliyesi'nde görülen ilk duruşmasına katıldı.
Soyer, “İstanbul Sözleşmesi'nin getirdiği koruma haklarının tamamının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Biz hukuka güveniyoruz. Sonuna kadar Zeynep'in hakkının koruyucusu olacağız. Onun yanında dimdik duracağız” dedi.
Adliye binasına, adalet için adli yardım aracıyla gelen Başkan Soyer, duruşma öncesi Zeynep Çetinkaya ile görüştü. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Başkanı Soyer, Zeynep Çetinkaya'nın yalnız yürümeyeceğini, İzmir'de, Türkiye'de kadınların yalnız yürümeyeceklerini söyledi. Soyer şöyle konuştu: “İzmir bir kadın şehri ve kadınların haklarının en çok savunulduğu, kadınların en çok özgürlük yaşadığı bir kent olmaya da devam edecek. Onunla iftihar ediyoruz. Çünkü hak arayışında dimdik ayakta duruyor. Bakmayın ufak tefekliğine, çok güçlü bir kadın. Biz de hak arayışında sonuna kadar yanında olacağız” dedi.
Zeynep Çetinkaya da kendisini destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ederek, “Ölmedim. İyiyim. Daha iyi olacağım” diye konuştu.
Video Haberler
- Mustafa Sarıgül'den 'anket' açıklaması
- Antalya'da kabin sapığını böyle yakaladılar!
- Memleket Partisi'nin şarkısı belli oldu
- Bodrum'da mavi bayraklı plajda şoke eden anlar
- Şişli’de can pazarı! İlk görüntüler geldi
- Ekmek arası tavuk döner yiyen 9 kişi hastanelik oldu
- FETÖ elebaşının son görüntüsü ortaya çıktı
- Troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
- Kız kaçırma kavgası meydan muharebesine dönüştü
- Binlerce yıllık duvar resimleri talan edildi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı! 1 milyon 385 bin esnafa destek
- Erdoğan'ın o açıklamadan haberi yokmuş
- İnce, MYK'sini belirledi! İşte A takımı ve parti logosu
- Rusya'dan Türkiye'ye kötü haber: İptal ettiler
- Büyük sızıntı doğrulandı: İşte çalınan bilgiler
- Yandaşa 20 milyonluk konak ihalesi
- Memleket Partisi’nden ‘çalıntı logo' iddiasına yanıt
- Topluca zil zurna sarhoş olma çağrısı yapıldı
- Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı ortaya çıktı
- FETÖ elebaşının son görüntüsü ortaya çıktı