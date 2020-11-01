Tunç Soyer, İzmir depreminin bilançosunu açıkladı

01 Kasım 2020 Pazar, 18:37

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir depreminin ayrıntılı hasar raporunu açıkladı. 13’ü ağır hasarlı, acil yıkılması gereken 7 ve girilemez durumdaki 14 binanın da içinde olduğu toplam 415 binanın hasarlı olduğunu bildirdi. Vatandaşlara 4 şarj istasyonu kurduklarını, WİFİ noktası da kuracaklarını belirten Tunç Soyer, gıda, erzak, hijyen paketleri ve uyku tulumu bağışları için vatandaşın belediye aracılığıyla yardımda bulunabileceğini açıkladı.

İzmir Belediye Başkanı Soyer, İzmir’de yaşanan depremin ardından yapılanlar hakkında bilgi vermek için basın toplantısı düzenledi.

YOĞUN ÇALIŞMA BAŞLATTIK

“Şu an itibariyle 50 saati doldurduk. Deprem anında Avunduruk Köyü’ndeydik. Toplantıyı kesip, dönüşe geçtik. Kriz ile ilgili bilgi almaya başladık. 20’ye yakın binada ağır hasar olduğu bilgisini aldık. Narlıdere Metrosu, tramvay hatlarımız ve İZSU’nun kanalları ile ilgili büyük sıkıntılar olmadığını gördük. Kısmi elektrik kesintileri olduğunu gördük. Doğalgazın tedbir için kesildiği bilgisini aldık. Çağrılar yapmaya başladık, vatandaşlarımızın o bölgelerde özel araçla seyahat yapmaması yönünde. Bu arada yıkım alanlarına vardığımız anda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin arama kurtarma ekiplerinin çalışmalara başladığını gördük. Bayraklı bölgesi ve Seferihisar’da depremin çok daha yıkıcı etki yarattığını gördük. Seferihisar’da büyük hasar söz konusu olmadı. Büyük tahribatın Bayraklı’da olduğunu gördük ve bununla ilgili çok yoğun çalışmayı başlattık.”

415 BİNA HASARLI, 7’SİNİN ACİL YIKIMI GEREKİYOR

“Önce bu 50 saatin sonunda ortaya çıkan tabloyu paylaşmak istiyorum. Az hasarlı bina sayımız 371, orta hasarlı 4, ağır hasarlı 13, yıkık 6, acil yıkım yapılması gereken 7, girilemeyen durumda olan 14, toplam 415 binamız hasarlı. Bu süreç içinde 58 vefatımız var, 930 yaralımız, 11’i ağır yaralı. Enkazdan kurtarılan vatandaş sayımız 104. Sahada çalışan personel sayımız bin 371. Altyapı konusunda 20 noktada çalışmamız gerçekleşti. Vatandaşlarımıza şarj istasyonu için 4 kurulum yapıldı. Önümüzdeki günlerde de Wıfı noktaları kuracağız, Acil ihtiyaçları gidermek için toplam 42 bin 400 kase Çorba dağıtımı gerçekleştirdik. Gıda yardımı 24 bin 995 ilçelerden destek geldi, belediyemiz 16 bin 588 öğün servis yaptı.”

“BİN 814 ÇADIR KURULDU”

Çadır kurulumu konusunda ilçelerden 128, büyükşehir belediyemiz 552 çadır kurmuş durumda. AFAD tarafından da bin 134 çadır kurulmuş durumda. Toplam bin 814 çadırımız var. Battaniye, yorgan 900 adet elimizde var. Bu önümüzdeki günlerde çatır matı ve uyku tulumu konusunda ihtiyaç olduğunu tespit ettik, önümüzdeki günlerde temin edeceğiz. Maske dağıtımına yine devam ettik. 200 bin civarında belediyemiz maske dağıtımı yaptı. 138 binanın tesisi dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi. Bin 692 toplam alan dezenfekte edilmiş oldu.”

“BAKANLIK İLE ORTAK ÇAIŞMA BAŞLATTIK”

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ile birlikte belediyemizin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ortak çalışma başlattı. Psikolojik destek başlamış, 24 sosyolog ve psikolog görevlendirilmiş durumda.”

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DAHİL OLDU

“Her pazartesi saat 12.00’de Kriz Üst Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Sevgili Haluk Levent’in kuruluşunu yaptığı AHBAP Derneği, sevgili Mert Fırat’ın İhtiyaç Haritası Derneği, AKUT, AÇEV gibi başka kuruluşlar da bu kuruluşumuza dahil oldular. Böylece sivil toplum kuruluşlarıyla da bu bağlantıyı sürdürmek arzusundayız.”

KONTEYNER KENT KURULMASI KARARI VERDİK

“Dün dört bakanımızla toplantıya katıldık. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcıları ve PM üyeleriyle toplantı yaptık. Sonrasında neredeyse tüm Bakanlar Kurulu diyebileceğim bir toplantı gerçekleştirdik. Birlikte uyum içinde çalışmak ve vatandaşa ulaşmak için iş birliğini netleştirmeye çalıştık. Yurtlarla, kamu kurumu misafirhanelerinin vatandaşlarımızın kullanıma açık hale getirilmesi görevi verildi, sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Konteyner kent kurulması için ortak çalışma yapma kararı verildi. Alternatif yer seçeneklerini arz ettik. Bir yandan da biz ilçe belediyelerimizin katkılarını kontrol edecek zemin oluşturduk. Tüm ilçe belediyelerimiz destek vermek istiyor, koordine edilmesine ihtiyaç var.”

HALKIN BAKKALI DESTEĞİ BAŞLIYOR

“Çok sayıda vatandaşımız dışarıda yaşıyor. Gecelerini parklarda geçirmeye çalışıyorlar. Bu durum uzun zaman alabilir. O nedenle bu desteklerin sürdürülebilir noktaya taşımamız lazım. Hem bu çalışmaların sürdürülebilir hale gelmesini hem de ihtiyaç duyulan her şeyin hemen teminini sağlamak için sürdürülebilirlik önemli. Hem de bağış yapmak isteyenler koordine edilmezse amacına ulaşamama gibi durum ortaya çıkabilir. Bunun için yapacağımız çalışmalardan biri de halkın bakkalı adıyla yaptığımız destek kampanyası vardı. İki paket sunmuştuk ve 47 bin küsur bağışçı vatandaşımız bu paketlerden satın almıştı. Beş başlıkla bu kampanyayı başlatıyoruz: İkisi gıda yardımı, üçüncüsü erzak, dördüncüsü hijyen, beşincisi uyku tulumu olacak. Bu beş başlıkta destek olmak istediklerinde, istedikleri seçenekte, istedikleri miktarda destek olacaklardır. Biz koordine edeceğiz.”

“DESTEK ÇOK, HEBA OLMASIN DİYE KOORDİNASYON EKİBİ KURDUK”

“Belediye başkanlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Herkes İzmir için büyük bir kaygı taşıyor ve büyük gönüllülük ile destek olmak istiyor biz de bunlar heba olmasın diye güçlü bir koordinasyon ekibi kurduk.”

“BU ŞEHRİN FERDİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM”

“Siyasal partilerimizin liderleri buradaydı. Hem CHP Genel Başkanımızla hem Sayın Cumhurbaşkanımızla toplantılar yaptık. Hem İYİ Parti Genel Başkanı hem de HDP Genel Başkanı hem BBP Genel Başkanı buradaydı. Teşekkürlerimi sunuyorum. 50 saattir çok az uyku uyuyarak, canları pahasına ciddi çalışma içinde olan itfaiye ekiplerine, AFAD ekiplerine, Türkiye’nin her yerinden gelen arama kurtarma ekiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 5 bini aşkın personeline teşekkür etmek istiyorum. Hayat kurtaran arkadaşlarımıza minnettarız. Bu işin bir yanı ama bir yanı da hayatına devam etmekte olan vatandaşlarımız var. Onların huzuru kurtarmak için canla başla çalışan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum. İzmir dayanışma kültürünü ne kadar içselleştirdiğin gösteriyor. Bu şehrin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Minnettarım. Yaptığınız iş çok kıymetli. İnsanları en rahatsız eden duygu belirsizliktir. Sizlerin sayesinde vatandaşlarımız haberdar oluyor. Sizlere teşekkür ediyorum.”

“ÇALIŞTAY YAPACAĞIZ”

“Geçen ay bir deprem daire başkanlığı kurduk ama bu büyük afetten sonra bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Yeniden etüt edilmesi gereken bir mesele. Çok daha geniş bir çerçevede bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Tüm İzmir ile ilgili bir deprem çalıştayı bize ışık tutacak. Bu çalışmalar planlama çalışmalarımızı etkileyecek. Bu çalışma Türkiye içinde faydalı olacak.”

“ULUSLARARASI DESTEK TALEPLERİ VAR”

“Her gün afet bölgesine gidiyoruz. Ermenistan, Yunanistan, Azerbaycan’dan yardım talebi gelmiş. Bize doğrudan gelen uluslararası kurumlardan gelen destek talepler var.”